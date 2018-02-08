〈中部〉龍旺招財 鹿港護安宮主燈亮相

2018-02-08

連續十五年照亮地方

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「鹿港龍燈」連續十五年的點亮天空！彰化鹿港護安宮今年推出全新的主燈「龍旺招財」，搭配狗年來到，也製作金狗造型的副燈，將在除夕夜當晚點亮龍燈，大放光芒一整年！

鹿港護安宮主委金育中表示，從九十三年開始耗資百萬元委託彰化監獄受刑人製作大型花燈，安裝在涼亭上方，因為花燈高度達十三米，從台七十六線平面道路鹿港福興路段，就可以看到豪氣萬千的龍燈，大受好評，從此就年年都製作大型花燈，十五年下來大約花費了二千萬元。

委員粘勝傑表示，每年都是在除夕夜點燈，點燈後將會送出發財紅包，也會同步在春節推出一系列活動，迎接狗年的到來！

受刑人打造鹿港龍燈

說起「鹿港龍燈」的傳統，曾任鹿港護安宮主委林肇睢表示，因為護安宮在民國九十年代舉辦「榮登金榜」擲筊活動，深受歡迎，因此在九十一年、九十二年元宵期間都推出「鹿港迎龍燈」，這兩年的「龍燈」都是用紅燈籠所串成的龍身。

林肇睢強調，因為連續兩年的「鹿港迎龍燈」打出了知名度，民國九十三年就構思要打造大型龍燈，剛好當時有鹿港藝師在彰化監獄授課，因此當起「牽線人」，委託彰化監獄受刑人製作龍燈，受刑人的手藝也讓人為之驚豔。

林肇睢說，剛開始的「龍燈」規模較小，隨著越來越受歡迎，「龍燈」就越長越高，打造價格也從數十萬元一路來到百萬元，重量約為五噸左右，「龍燈」以鋼材做骨架，在絨布表面塗上樹脂做防水處理，細部再以籐條來做造型，每座「龍燈」都要費時兩、三個月才能完成。