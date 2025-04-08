痛罵川普十年急轉彎！脫口秀主持人盛讚「最有效率的政治人物」

以辛辣言論著稱、長年猛烈批評川普的美國脫口秀主持人比爾·馬赫，近日突然語調大轉彎。（美聯社）

2025/04/08 09:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以辛辣言論著稱、長年猛烈批評川普的美國脫口秀主持人比爾·馬赫（Bill Maher），近日突然語調大轉彎。他在播客節目中盛讚川普是「最有效率的政治人物之一」，甚至數日後與川普在白宮共進私人晚餐，震驚各界。

綜合外媒報導，馬赫於3月26日播出的《隨機俱樂部》（Club Random）節目中，與前CNN主播庫莫（Chris Cuomo）對談時表示，不論人們怎麼看川普的政策與人格特質，從政治技術面來看，川普無疑是「最有效的政治人物之一」。馬赫指出，川普擁有其他政客少見的「真實感」，並認為即使選民不精通政策細節，但對「虛偽」的敏感度極高，而川普正好「不裝腔作勢」。

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馬赫並未改變他對川普的整體觀感，仍坦言「不喜歡這個人」，但他舉例指出川普展現出的強勢風格讓他印象深刻。他提及2021年美軍撤離阿富汗期間，川普曾私下警告塔利班領袖，若美軍在撤退過程中遭遇攻擊，將付出代價，馬赫直言：「我他媽的愛死那樣的舉動。」

他也回顧2016年共和黨初選期間，當時德州參議員克魯茲（Ted Cruz）批評川普代表「紐約價值觀」，川普則霸氣回應：「你要攻擊紐約，就得先過我這一關。」馬赫認為這是川普展現「家鄉情懷」的時刻，具備感染力。

就在發表上述言論數天後，69歲的馬赫於3月31日與78歲的川普在白宮共進私人晚餐，這場聚會由搖滾歌手基德洛克（Kid Rock）安排，UFC總裁懷特（Dana White）也在場。基德洛克表示，這頓飯「非常酷」，三人主要談論對「反覺醒主義」、「邊境安全」等議題的共識。

雖然馬赫與川普過去曾交火無數，但這場晚餐顯示雙方可能在特定議題上找到交集。馬赫坦言，川普之所以能吸引基層選民，是因為具備「親和力」，民主黨目前缺乏一位能在「原始層面」上打動選民的候選人。他點名2024年副總統潛在人選華茲（Tim Walz）作為對比，認為仍與川普的群眾魅力相去甚遠。

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