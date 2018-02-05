〈南部〉墾丁春吶出走 今年轉戰滿州

2018-02-05

旅宿業震撼 觀光恐更低迷

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年四月登場的墾丁春天音樂季一向是屏東恆春半島旅遊指標之一，有二十四年歷史的原創「春天吶喊」，更堪稱音樂季的「神主牌」，但今年「春吶」將離開墾丁，昨日官網宣布首度轉往隔壁的滿州鄉舉辦，消息震撼當地旅宿業，恐對低迷的觀光業再淋下一大桶冰水。

堅持轉往小墾丁度假村

「春天吶喊」從一九九五年來自美國的吉米與友人偉德舉辦後，從墾丁大街周邊、六福山莊轉移至鵝鑾鼻公園舉辦至今，始終維持在台二十六線可到達的墾丁地區，今年墾管處雖仍開放鵝鑾鼻公園申請，但「春吶」堅持轉往滿州小墾丁度假村。

在墾丁觀光業衰退之際，「春吶」大膽決定令許多樂迷不解，記者致電主辦人吉米，因人在國外，尚無法得知其看法。

新址無法提供露營項目

小墾丁度假村表示，「春吶」確實已經在官網上售票，但度假村目前與「春吶」還在洽談細節，但受限於場地，無法提供活動傳統的露營項目，其他特色攤位、舞台等應該都能配合；滿州鄉長余增春則對「春吶」樂觀其成，希望帶動當地低迷的觀光旅宿。

去年墾丁音樂季粗估少了五萬人，恆春半島面臨近十年最慘的「寒冬」，今年音樂季除了「春吶」出走，墾管處遊憩課表示，傳言將重回墾丁的「春浪音樂節」，目前申請日期為五月，而非四月。

墾丁目前僅大灣「夏都春宴」，以及宣布回歸的南灣「墾丁泡泡趴」兩個場子確定舉辦並開始售票，據當地旅遊網站透露，部分有興趣南下的音樂業者，看到近一年來的低迷觀光景氣，都選擇先保守看待「墾丁音樂季」商機，觀光寒流何時回暖還有得等。