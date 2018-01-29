〈南部〉口蹄疫20年後首次 台灣平埔黑豬銷港

2018-01-29

屏農李榮春 基因逐代篩選有成

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東從口蹄疫爆發後從未有活豬出口，曾獲得百大青農的屏東豬農李榮春，經過八年時間透過基因逐代篩選，找回了台灣原生種「平埔黑豬」，上週首度將第一批活體平埔黑豬運抵香港，是近年屏東第一個外銷活體豬的農友。

原是長榮航空修護工程師的李榮春，九年前遇上金融風暴決定轉業，摸索過程他發現台灣黑豬的品系混雜，讓他看見「純種」黑豬的商機。

8年努力 找回台灣原生種黑豬

李榮春說，尋找台灣原生種黑豬的過程相當艱困，每一隻都要抽血驗DNA，平均每一百隻僅有十隻是純種，在台大動物科技系教授王佩華等人指導下，經過八年時間，終於找回了肉質、口感極佳的台灣原生種黑豬，透過逐代篩選、監控後，現在平埔黑豬已能穩定產出。

李榮春的養豬場以育種平埔黑豬為主，產量還不足應付市場需求，平埔黑豬肉質鮮美、油花分布均勻，首批送抵香港的一百隻平埔黑豬，為平均六十公斤重的仔豬，未來也將視市場反應，計畫朝契作方式增加產量。

屏東縣農業處副處長鄭永裕說，香港地區沒有畜牧業，豬肉來源主要靠進口，這次從屏東進口平埔黑仔豬，主要是因應香港當地的飲食需求，作為烤乳豬使用，台灣過去受限於口蹄疫疫區關係，幾乎沒有活體豬輸出，但各國對於進口豬肉的規範不同，這次平埔黑豬通過台灣、香港雙方的進出口檢驗成功打先鋒，屏東目前也有食品加工廠通過日本廠方檢驗，以少量的冷凍豬肉進軍日本。

鄭永裕表示，二十年前台灣成為口蹄疫疫區，在各界努力下，今年可望重新取得非疫區資格，屏東養豬數量占全國第二名，縣府今年也推出「屏東幸福豬標章」，期待內外銷一起讓屏東豬產業再升級。