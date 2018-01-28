〈台北都會〉太平輪紀念碑擺脫高牆 家屬悲喜交加

2018-01-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕昨天是太平輪船難事件六十九週年，長期被軍方營區阻隔、位於基隆市東海街的「太平輪遇難旅客紀念碑」，今年首度拆除高牆，讓罹難者家屬未來可自由前往憑弔。昨天有中國上海的王通一家三代，帶著手摺紙花及父母年輕時的照片前來追思；前資深球評張昭雄感動地說：「相信家父在天之靈會看到的。」

69年前 太平輪事件上千人遇難

一九四九年，國共內戰慘烈，中國民眾紛紛逃難來台，「太平輪」在當年一月二十七日（除夕前一天的小年夜）從上海駛往基隆，在舟山群島海域的白節山附近與載有煤礦及木材的「建元輪」相撞，兩船都沉沒，太平輪有九三二人喪生，建元輪也有七十二人罹難，倖存者僅五十多人；為紀念這段慘痛歷史，一九五一年在基隆港東十六碼頭豎立「太平輪遇難旅客紀念碑」，後來興建海軍中濱營區時，紀念碑被圈進營區內，罹難者家屬必須事先申請才能進入憑弔，非台灣籍民眾禁入。

紀念碑移出營區 打造紀念公園

文化部長鄭麗君去年一月參加追思活動時，她接受家屬陳情，允諾協調軍營圍牆退縮，讓遺族可以自由進出追悼，立委蔡適應也積極協調，國防部最後同意釋出土地，由市府向航港局承租後打造紀念公園，在紀念碑旁有敘事牆，說明太平輪史實的大時代悲歡離合，紀念公園內也有指向海難地點的經緯度及碼頭意象繫纜樁，象徵靠港到岸了，撫慰亡靈。

木條寄情繫上鐵網 遺族哽咽

昨天舉行六十九週年追悼紀念活動，鄭麗君、市長林右昌、蔡適應等人到場獻花，遺族家屬首度能在軍方營區外悼念，不再被圍牆阻擋，王通與丈夫、女兒、孫子一家三代從中國前來追悼，家屬將思念逝去親友的心情傾訴在木條上「爸爸我們已成長，請安心」、「分離七十年，願能來夢中指引念念」，再繫上鐵網，不少人感傷地哽咽、落淚。

張昭雄的父親張生，生前往返兩岸經商，為了返台過年與家人團圓而搭上太平輪；張昭雄說，揭碑時不曉得該悲傷還是高興，每年追思先父都很辛苦，要先向軍方登記、隔著圍牆憑弔，很高興紀念碑終於移出來，「相信家父在天之靈會看到的。」

李昌鈺、張昭雄2人父親 都罹難

太平輪船難不少罹難者或遺族是知名人士，刑事鑑定專家李昌鈺的父親李浩民、球評張昭雄的父親張生都遇難，太平輪船東蔡天鐸的兒子則是知名主持人蔡康永。