〈北部〉大安溪生態景觀公園動工 石虎保育團體反彈

2018-01-20

恐棲地遭破壞 保育協會盼公所懸崖勒馬

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮公所爭取興建「苗栗縣大安溪生態景觀公園」，裡頭也將施設石虎意象水池，倡議石虎保育，期許結合生態、休閒、綠能農業，打造縣內南端休閒旅遊新亮點，工程於十六日動工；不過，該計畫引發石虎保育團體反彈，台灣石虎保育協會理事長陳美汀博士也痛心、氣憤，指基地周邊有石虎出沒，人為開發反而對石虎不利，疾呼「愛牠（石虎）就不要傷害牠！」

對此，卓蘭鎮公所表示，規劃前曾進行當地生態評估，並非石虎棲地，石虎棲地為上游的雙連、景山、坪林一帶；公園基地為早年遭不肖業者濫採砂石所遺留的低窪荒地，也常遭濫倒事業廢棄物，因此公所盼藉由生態景觀公園的方式，加以綠化、活化，與石虎保育不衝突。

卓蘭鎮為縣內石虎棲地之一，鎮公所也投入石虎保育宣導，過去曾辦理石虎路跑活動，今年起上路的社區巴士，車身也採石虎圖案彩繪，並命名為「卓小虎」。

卓蘭鎮公所更爭取前瞻計畫經費補助八千萬元，在大安溪及老庄溪匯流口附近的一四○號縣道旁，闢建「苗栗縣大安溪生態景觀公園」，規畫林蔭環線步道、生態濕地水池、草坪廣場及光電農棚區、市民農場等設施，盼結合周邊的休閒農業區、自行車道路線，並融入在地水果等農產特色，帶動地方發展；其中，水池也採石虎意象。

不過，卓蘭鎮公所此項開發案，看在石虎保育人士眼裡，批評「簡直在消費石虎！」身兼苗栗縣石虎環境教育推廣小組指導委員的陳美汀更指，「這比消費石虎更讓人生氣，破壞石虎棲地還說是為了保育石虎」，希望鎮公所能懸崖勒馬。

開發勢在必行 卓蘭公所︰衝擊降到最低

陳美汀說，卓蘭鎮一四○號縣道在近兩年來，就發生三起石虎遭「路殺」案例，顯見當地常有石虎出沒；另，她受台中市政府委託調查，也曾在公園基地大安溪對岸的台中市河床地，拍攝到石虎身影，更顯示從卓蘭到台中市的大安溪兩岸，為石虎活躍區。

陳美汀說，若真的要保育石虎，最好的方式就是保存當地原始樣貌，像卓蘭鎮公所將施設光電農棚區、市民農場等，也引進人群，無疑是破壞石虎棲地。

工程已開工，開發勢在必行，但鎮公所也強調，公園基地面積五公頃，僅有兩公頃有建設，保留三公頃原地形，把當地生態環境的衝擊，降到最低。