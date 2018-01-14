〈北部〉《桃園》東門停車場將都更 蛋黃區受注目

2018-01-14

預估都更後 市值達22億

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼中壢區「中興巷公辦都更案」成功後，市府配合鐵路地下化，將在桃園火車站前「東門停車場」進行都更，規劃具公共服務機能優質住商大樓，前天正式公告招商，希望透過都市更新改善桃園火車站周邊居住環境，提升城市競爭力，預估更新後不動產價值可達廿二億元。

打造成桃園「新板特區」

市府住宅發展處長曾榮英表示，綠線捷運及鐵路地下化工程完成後，桃園火車站將成為雙鐵共構車站，周邊發展潛力無窮，目前也劃定都更地區範圍、鼓勵民間進行都更，未來桃園火車站周邊將成為桃園的「新板特區」。

東門停車場基地將興建兩棟大樓，其中一棟將規劃為社會住宅，並保留親子館、公托中心空間，引進非營利組織（ＮＰＯ）中心、社團辦公室等公益性設施，開發商則分回一棟 ，另將開挖地下三層樓，提供超過兩百個停車位，除帶動站前商圈發展，也讓土地更活化運用，從基地步行到火車站不用十分鐘，也是通勤族的最佳選擇。

基地位於成功路二段、朝陽街一段、鎮江街所圍之街廓，屬於桃園火車站周邊都更地區，基地面積達一○四三坪，其中公有土地占八十八％，土地分區使用屬住宅區，建蔽率六十％、容積率則是二三○％，最高得申請五十％更新容積獎勵。

「東門停車場都更案」預估六月下旬簽約，後續設計及核定都市更新事業計畫約需一年時間，營建時間約需兩年，招商文件將公告九十日，截止收件時間為四月十二日上午十時。