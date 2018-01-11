〈南部〉「花 現」雙湖森林公園 陳菊︰充滿期待

2018-01-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕由公墓改造的雙湖森林公園，一月間將先以花海亮相，全力翻轉市民、外地遊客對高雄門戶的舊印象；高雄市長陳菊昨到現場視察，對公園前景充滿期待，希望這裡能讓大家看見高雄城市轉型的努力。

覆鼎金公墓改造

雙湖森林公園前身為覆鼎金公墓，位於三民、鳥松區交界，本來是原高市邊陲，縣市合併後成為大高雄中心。

由於地理環境變動，且該區緊鄰中山高、堪稱高雄門戶之一，市府評估許久、決定進行遷葬並改造為雙湖森林公園（雙湖指澄清湖、金獅湖）。

覆鼎金原有約一萬六千七百餘座墳墓，遷葬工作從前年七月啟動，至去年底已完成一萬六千餘件遺骸入塔，預計今年九月前能全數遷葬完畢。

市府將墳墓遷葬後騰出的空間規劃為森林公園，第一期三．六公頃範圍，設置入口廣場、碎石步道、景觀平台，並栽植馬纓丹、四季草花、毛地黃等各色花卉。

趕農曆年前亮相

第二期面積約廿三公頃，未來將設置藍花楹為主力樹種的雙湖林道、由落羽松環繞的水岸景觀與四季花海等。

工務局表示，配合城市花海計畫，一期與二期農曆年前會先以花海亮相，由一期的花卉搭配二期的波斯菊花海，讓原本土色的小山坡成為多彩多姿的花海景致，不但可讓人進入，遠從中山高即可看見覆鼎金的不一樣，翻轉過往印象。

市長陳菊昨專程前往現場視察，對於眼前與過往不同的景致感受深刻，也肯定工務團隊的用心，期待不久後的花海能夠顛覆大家的想像。

她也要求工務團隊務必加把勁，確保雙湖森林公園改造後的美麗，並建議未來在交通動線上應該適度調整，讓民眾更容易進入公園，體驗高雄的不同。