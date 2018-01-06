〈南部〉大眾運輸免費滿月 空污減8％

2018-01-06

車流量較前月減5.14％

〔記者蔡清華／高雄報導〕為減緩冬季空污，高雄市自去年十二月起大眾交通運輸免費滿一個月，分析捷運沿線尖峰時段各主要道路中山路、博愛路、中正路、橋頭區成功路等車流量，較十一月減少五．一四％，比前年同期減少八．○三％。空品監測站或是捷運沿線微型感測器監測數值，均較未實施前交通尖峰時段改善約五％至八％。

環保局表示，去年十二月市區公車總運量約四七七萬，公路客運約五十一萬，輕軌約卅五萬，捷運尖峰時段約一五九萬，與前年同期公車比較成長六．○九％，公路客運成長四十一．九二％，捷運尖峰時段運量成長約廿六％。輕軌與未實施前一個月運量比較成長約八十三％，總運量較去年成長約十三．一％。

環保局分析空氣品質監測站交通測站（鳳山站、復興站）數據，去年十二月交通尖峰時段一氧化碳（CO）濃度平均比十一月下降約五％，左營環潭路交通監測車一氧化碳濃度較實施前（十至十一月）尖峰時段降幅達八．一％。

環保局長︰大眾運輸免費有成效

比對捷運沿線各微型感測器監測結果，去年十二月一氧化碳（CO）濃度也較實施前尖峰時段改善八．三％。

環保局長蔡孟裕說，數據初步顯示，冬季大眾運輸免費措施確實提升運量，減少汽機車等私人運具之使用，因而減少交通工具空氣污染物之排放，將持續觀察相關效益與評估追加經費，同時加強路邊車輛攔檢、補助淘汰高污染車輛等措施。

左營測站 PM2.5警戒日數減47.9％

此外，曾為全國空品監測數據最差的高雄市左營測站，去年與前年相比，PM2.5年平均值已由卅．二μg/m3降至廿八．六一μg/m3，PM2.5紅色警戒日數由四十八日降至廿五日，減少了四十七．九％。

環保局強調，左營地區空氣品質長期呈現改善趨勢，顯示相關固定源、移動源管制措施是有效的。