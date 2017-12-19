〈台北都會〉永和國軍帳務中心舊址 擬做獻才換宿社宅

2017-12-19

〔記者何玉華／新北報導〕長期被圍籬隔絕的永和區國軍帳務中心舊址，今年初已拆除圍牆並完成綠美化，市府城鄉發展局透過地方交流、專家學者座談，初步決定朝「實驗住宅及全齡活動空間」方向規劃；城鄉局長柳宏典表示，以在此地推動「社會的責任住宅」實驗經驗，作為未來推動新北市社會住宅的參考。

永和區國軍帳務中心舊址位於水源街四十一號，原本隸屬國防部軍備局，共有兩棟，一棟兩層樓、一棟三層樓，目前正辦理返還國有財產署程序，市府與國有財產署簽訂代管合約，要打造成非營利的社會住宅；城鄉局企劃建築科長黃永盛說，擬參考「打工換宿」的邏輯，有意入住者先提供某種專業「貢獻」，再換取住宿的資格。

背包客寫文回饋也能入住

黃永盛以南投何培均打造的竹山小鎮為例，將民宿經營當成平台，讓有創意、專業職能的人貢獻一項專業才能換取住宿，未來國軍帳務中心約有十五戶社宅，每戶坪數仍待規劃，考慮以「換宿」方式經營，入住者自組管理單位，為社區提供課程、安排活動等，甚至提供國際背包客落腳，但背包客要撰寫文章回饋，協助做好國際行銷，詳細的執行方式還在廣徵民意中。

一樓空間開放居民辦活動

城鄉局目前已完成建物補強和裝潢整修，開放一樓空間供民眾使用，包括Open講堂、Living食堂等，讓民眾利用空間辦活動、開會、講座等；十月啟動「揪伴計畫」、十一月執行「當我們駐在一起」，開放社區居民參與，揪更多好友一起來，例如居民找三五好友寫書法，城鄉局透過網站將時間、地點公開，讓更多人一起參與。

黃永盛表示，廣邀居民到空間內舉辦烹飪、書法、戲劇講堂等課程，不僅活化空間，也讓居民思考未來的使用方式，讓社會住宅呼應「社會的責任住宅」實驗作法，打破以往標籤化的刻板印象。