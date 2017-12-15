〈北部〉國軍桃園總醫院 新設核子醫學科

2017-12-15

購進1700萬電腦斷層掃描儀

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕國軍桃園總醫院添購一千七百萬元的單光子放射／電腦斷層系統掃描儀，並設立核子醫學科，未來每月約可服務一百卅位病患進行診療，昨天由市長鄭文燦、軍醫局副局長陳建同共同揭牌啟用，鄭文燦盛讚，國軍桃園總醫院服務不斷升級，是南桃園地區居民之福。

國軍桃園總醫院核子醫學科主任侯正涵說，新型的單光子放射／電腦斷層系統掃描儀，是利用放射性同位素的方法，透過精準光子探頭以每秒捕獲四十六萬光電子的速度，較舊型的掃描儀快了近一倍的速度，讓醫師可以更輕鬆看穿人體、進行臨床診斷，找到病灶所在的位置加以治療。

核子醫學科將針對罹患各種癌症並轉移到骨頭，或是血液與淋巴相關癌症的患者提供診療服務，侯正涵估計，核子醫學科團隊每月約可服務一百卅名病患，讓病患接受造影檢查時，能一併進行核子醫學與電腦斷層掃描，提供更精確完整的訊息，讓醫師更易於擬訂後續的治療計畫。

提升南桃園地區醫療品質

鄭文燦表示，國軍桃園總醫院是績優醫院，落實了「軍民一家」的理念，除了服務軍人，也是龍潭、平鎮等地居民就醫的重要醫院，醫院能在設備、服務各方面不斷提升等級，可有效提升南桃園地區的整體醫療品質。