〈北部〉平鎮文化公園 將建地下停車場

2017-12-13

明年11月動工 109年10月啟用

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區復旦、復興里住宅區人口密集，市府交通局評估需求，選址緊鄰復旦暨復興里集會所的文化公園將新建地下停車場，總工程經費二億九千萬元，預計明年十一月動工，一○九年十月啟用，滿足市民的停車需求。

市長鄭文燦昨視察表示，文化公園地下停車場規劃二二○個小型車、一○○個機車停車位，是智慧化停車場，有自動尋車等服務，並可設置便利商店或咖啡廳，提高夜間安全。

社區型停車場 前30分鐘免費

這處停車場將是社區型停車場，鄭文燦指示交通局提供前卅分鐘免費、鄰近三○○公尺居民月租八折等優惠，以提高停車率，同時也會更新公園設施，將電箱及電纜地下化，打造周邊無障礙空間，未來規劃公園設計時，會採取參與式預算的方式，讓市民表達意見，呈現地方需求，讓設計及施工更友善、更有效率。

鄭文燦還說，平鎮區人口成長迅速，已達廿三萬人，是桃園市第三大行政區，市府積極打造平鎮國民運動中心、圖書分館、停車場、平鎮區公所更新、公園、親水綠帶、自行車道等建設；在停車場設置方面，新富市場綜合大樓地下停車場、義民公園平面停車場及文化公園地下停車場，均由交通局與平鎮區公所研議以ＢＯＴ方式招商營運。