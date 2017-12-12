〈北部〉印尼移工集資 打造宜縣唯一清真寺

2017-12-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣唯一「清真寺」位於南方澳南安路一棟黃色建築，由印尼移工募款集資打造而成；每天禮拜時間一到，印尼移工魚貫進入，簡單、寬敞的空間，成了這群穆斯林在宜蘭縣唯一一處寄託信仰的地方。

全縣同鄉會協助 募款租屋

宜蘭縣印尼籍移工有一千三百多人，多數移工生活在南方澳，擔任漁工以捕魚為業；印尼是穆斯林國家，多數印尼人信仰伊斯蘭。但來到宜蘭，找不到「清真寺」相關處所，宗教信仰無處寄託。二○一四年，幾名印尼漁工找到南安路的房子，雖然內部隔間破舊，偶爾還會漏水，但漁工們看著說「就是它」，開始尋求宜縣十一個印尼同鄉會協助，以每個月一萬兩千元集資承租這棟房子。

位於南方澳 有如移工的家

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，與房東簽約後，漁工與移工們展現行動力，隔天就帶著工具，入屋重新施作，分工粉刷外牆，靠著雙手打造出在南方澳屬於自己的「家」。

房子內外陳列簡單，外牆刷以鮮豔黃漆，門板寫著「MASJID BAITUL」，亦即「清真寺」；一樓，做為穆斯林換裝、聯誼使用；二樓則是穆斯林漁工與移工，每天朝聖禮拜五次的祈禱室，祈禱室旁還有間「小淨室」，方便穆斯林祈禱前清洗手腳。

外籍漁工Arya說，他們每天早上五點半、十二點；下午三點、六點、七點都需要禮拜，如果漁船沒出港，就會到寺裡祈禱，看得懂經文的漁工就負責導讀可蘭經，會吟誦者就拿著麥克風喚拜，除了禮拜，清真寺也是印尼漁工聯誼會所，大家有空就會到這來，打掃環境或串門子，入夜後，也有人會打地鋪席地而睡，這裡不只是清真寺，也成了他們在台灣的家。