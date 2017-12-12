〈北部〉交管生意減半 大湖草莓季彈性開放

2017-12-12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉為全國知名草莓產地，每年草莓季平均吸引超過一百五十萬人次遊客造訪採果，警方於草莓季期間週末例假日，實施交通管制，卻引發地方抱怨不利通行、影響莓農生意。警方表示，會視情況彈性開放。

台3線禁左轉 沒人氣

草莓季即將到來，大湖鄉長胡娘妹於日前到縣府參加道安會報，針對警方於草莓季期間週末假日的交通管制提出反映，希望警方於今年草莓季交管期間協助修正。她說，去年草莓季的交通疏導規劃，禁止台三線北行的車輛在恭敬橋、彼岸橋等路口左轉，使得鄉內富興村一帶草莓園生意大受影響，地方抱怨連連。

莓農表示，富興村周邊一帶有三、四十家草莓園，因遊客無法直接進入，生意大受影響。另，大湖酒莊前的中原路，先前管制只出不進，雖有替代道路，但得繞行，遊客路況不熟，索性離去，也使得苗六十一線內，卅多家草莓園生意少了一半。

大湖警分局交通組表示，經討論後今年改採彈性管制，將視車流量開放左轉；中原路管制為前年考量大湖酒莊周邊的交通管制，但因地方反映，已於去年調整不管制。

交通組表示，每年草莓季，平均吸引四十多萬車次遊客造訪採果，大湖鄉台三線與台七十二線、苗六十二線、大湖酒莊等路口，為交通疏導重點。今年草莓季交通疏導勤務，將於卅日起到明年四月，於週末假日安排四十名警力，以求交通順暢，請民眾多多配合。

產期延後 一期果上市

而今年因雨水少，大湖草莓產期較往年延後一週到十天，第一期果陸續上市，價格每台斤從三百八十元到五百元不等；二期果預計於明年一月中旬上市，一台斤則約落在三百到三百五十元之間；農曆元宵節後，價格會更實惠。

香水草莓 預估產量增

大湖地區農會總幹事徐欽志說，去年草莓受病害嚴重，今年約有四成莓農改栽「香水」品種，生長情形良好，預估產量將較去年多。