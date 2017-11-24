〈中部〉興大10農業系 優先錄取農家子弟

2017-11-24

特殊選才入學 培育農村新血

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學以農立校，考量農村人力高齡及空洞化，今年興大農資學院十個系組的特殊選才，首度提供農家子弟優先錄取的機會，希望鼓勵青年加入農業。

中興大學指出，特殊選才的管道，主要是提供學科以外，在不同領域表現傑出、有發展潛力或特殊表現的學生參與，可以不必考學測、指考，就有機會進大學；興大自推動特殊選才四年來，目前共有卅五位學生透過特殊選才進入興大就讀。

興大指出，今年特殊選才共有廿七系招收四十八個名額，考量農村出現人力高齡化且人才空洞的問題，因該校以農立校，農業科系完整，農業相關研究備受國內外肯定，今年農資學院包含農藝、園藝、森林、應用經濟、植病系、昆蟲、動物、土壤環境科學、水土保持、景觀與遊憩學士學位學程等系組，共開放十二個名額，優先錄取包括具農家子弟身分等特殊經歷學生。

須備考生本人或直系親屬農保證明

興大指出，農家子弟須提供考生本人或直系親屬農保證明，或其他相關證明文件，校方盼藉此培育農業新血返鄉，活化農村發展。

此外，透過特殊選才入學的法律系一年級學生張正麒，高中時曾沉迷線上遊戲，甚至蹺課跑去網咖打電動，成績徘徊及格邊緣，一次父親大發雷霆摔爛筆電，才讓他決定改變。

本來就對電腦有興趣的他，國中時就自學架設網站，分享覺得好用的電腦軟體與硬體，文章數量不算多，卻有固定瀏覽量，去年他更將文章系統化整理後，主動聯繫出版社探詢發行的可能性，沒想到獲出版社同意出書。

張正麒去年靠著課外表現挑戰興大特殊選才，順利成為法律系新生，他說，若依循一般升學管道，他應該很難上國立大學學習，很慶幸有特殊選才的機會，入學迄今他並沒有適應上的問題。

興大指出，特殊選才以資料審查及面試為主，即日起至卅日報名，十二月廿九日放榜。