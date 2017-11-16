〈北部〉南庄酸菜減產搶手 農會趕製供貨

2017-11-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕​苗栗縣南庄鄉的客家酸菜遠近馳名，尤其入秋後更是供不應求，但因今年天氣過熱，酸菜產量減少，南庄鄉農會於上月底才剛上市的第一批，幾乎被秒殺搶購一空，農會近期開始封裝第二批酸菜，仍然供不應求，目前市場價格一度喊到一台斤六十至七十元，而農會考量長期經營，仍維持每台斤五十元銷售，希望培養長期客源。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，今年酸菜原料芥菜受氣溫影響，導致產量較往年少約三至四成，且因為天氣過熱，菜農須較往年提早約十天左右採收，芥菜重量也因此減輕，市售價格已喊到一台斤約六、七十元；因農會生產客家酸菜，主要是輔導農民利用二期稻作休耕或閒置農地再利用，藉此增加農民收益，價格較不受市場波動影響。

天氣逐漸轉涼後，市場反應更熱烈，日前農會第二批封裝的酸菜也已銷售一空；陳乾安說，近日採收的芥菜也陸續到貨，因芥菜收成後須曝曬、施鹽醃漬約一週時間才能製成酸菜，農會加工廠即日起也開始加緊包裝第三批酸菜，會確保數量及品質無虞，到過年前應都可以正常供貨。

陳小姐特別從台北趕來搶貨，她說，客家酸菜別具風味，加入火鍋湯頭會越吃越甜，因此一試之後就成主顧，每年入秋之後都會來搶購。今年雖遇到產量減少，但農會仍維持每台斤五十元價格，她覺得很棒。