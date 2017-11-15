〈南部〉父囚麟洛隘寮3年 英戰俘後代追思

2017-11-15

生前不知俘虜營地點

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東縣麟洛鄉的隘寮營區，日治時期曾是東南亞最大的俘虜營之一，台灣戰俘營紀念協會每年舉辦追思儀式，來自英國的Louis Follon昨特地到此獻花，看看父親年輕時遭俘三年的地方。他說，父親生前始終不清楚俘虜營地點，今年他才確認並前來一了心願。

隘寮營區位於屏東縣麟洛鄉新田村，佔地約三公頃多，一九四二年被日人徵收後，改造為俘虜營，從南洋運來的各國戰俘先送到此地，再轉送台灣各地俘虜營工作，直至一九四五年撤除。根據當時台籍監視員估計，約有五、六百名戰俘待過這裡，至少約七、八十人死於傳染病。

隘寮營區一度由國軍進駐，八八風災後，也成為災民臨時安置所，功成身退後閒置至今，近年縣府有意闢為長照園區。

戰俘營協會協助確認

台灣戰俘營紀念協會何麥克多年來，陪著來自各國的戰俘或子孫到此地，每年都舉行追思儀式，昨天最特別的是來自英國的Louis Follon父子，Louis的父親Alfred J. Follon於一九四二年被俘，從東南亞轉送到隘寮營區，待了約三年，直到二十一歲才平安回到英國。

麟洛戰俘營最早有小河、鐵橋，景象宛如緬甸，Alfred J. Follon始終以為被囚役在東南亞國家；其子Louis說，父親於二○○七年辭世，享壽八十四歲，他今年才透過台灣戰俘營紀念協會查到資料，確定父親當年所待之處是隘寮營區，因此特地前來，也是首度訪台。

昨天上午十點，何麥克一行人先繞行營區一週，再由定居台灣的美籍牧師蘇慕理陪同，在紀念碑前舉行簡單隆重的追思儀式，眾人一一獻花，高齡九十六歲、當年曾擔任台籍監視員的楊登清，也坐輪椅全程參與。

盼營區能規劃紀念館

何麥克表示，若營區未來規畫確定後，期盼能有一個小小紀念館放置照片、介紹俘虜營歷史；屏東縣文化資產保護所主任王文章表示，會朝以史蹟認定為歷史建築的方式，協助保留紀念空間。