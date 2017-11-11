〈中部〉埔里空氣糟透 抗議台中電廠污染

2017-11-11

所會、議員 齊聲促降低空污

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕時序入冬又進入霾害高峰期，南投縣埔里鎮代曾秀月昨質詢直指鄰近的台中火力發電廠，是埔里空氣污染最大元凶之一，公所必須代表鎮民表達強烈抗議，鎮長周義雄則表示，公所絕對與代表會、鄉親站同一陣線，爭取台中火力發電廠空污減量。

埔里盆地地形 髒空氣易進難出

南投縣議員蕭志全、簡景賢等人昨也在議會表示台中火力發電廠是南投主要境外污染源，嚴重殘害縣民健康，縣府應透過各種管道要求台中火力發發電廠減量發電，必要時應發動縣民抗議。

埔里鎮以好山好水聞名，但盆地地形，髒空氣易進難出，近幾年每到秋冬季節，經常飽受空污之苦，昨天空氣品質指標（AQI）超過一三○，達橘色提醒，全鎮彷彿被蒸籠罩住，一片霧茫茫。

鎮代曾秀月質詢表示，埔里PM2.5空污減量自救會曾調查二○一四年埔里空氣品質不良天數達二二天，高達六成，讓埔里有好天氣卻也有壞空氣，中興大學環工系教授莊秉潔等人也曾研究埔里空污來源，西北邊有台中火力發電廠，鄰近彰化沿海工業區，還有西南方六輕，加上直達埔里國道六號，PM2.5一旦聚集在埔里上空，不靠海又封閉的地形，髒空氣很難擴散。

曾秀月指出，政府推動非核家園，卻讓台中火力發電廠火力全開，一年增加碳排量達六百萬噸，真的很嚇人，飽受空污之苦的埔里豈能再沈默下去，公部門應對台中火力發電廠表達嚴正抗議，並提出減少污染與增加回饋等訴求

副主席黃世芳也說，人民沒有核幅射殺死，許多人倒是死於肺腺癌，許多人都接受綠能，但也必須符合穩定的原則，政府應掌握多少比例穩定綠能，相對再降低核電比例，才是負責任的政府，而不是一昧捨核能而又提高燃煤發電。

鎮長周義雄指出，先前埔里鄉親即舉行反空污大遊行表達拒絕霾害訴求，目前極力推動境內減污，包括寺廟減少焚香燒紙、露天焚燒加強告發取締，但仍無法杜絕境外污染，尤其是距離最近的台中火力發電廠，將與埔里鄉親站在同一陣線，表達減低空污的訴求。

議員廖志城則建議環保局租用環保電子鞭炮車，提供廟宇使用，減少廟會燃放鞭炮造成的空污。

環局允透過治理平台表達訴求

南投環保局長方信雄表示，將透過中彰投苗四縣市區域治理平台，反映地方對台中火力發電廠強烈不滿心聲，盼能減量燃煤發電。