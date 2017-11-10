〈台北都會〉新北都計法自治條例完成3讀 刪除容獎上限

2017-11-10

未來將有更多高樓林立

〔記者何玉華／新北報導〕審查近三年的「新北市都市計畫法施行自治條例」昨完成三讀，其中影響都市景觀最大的是「刪除容積獎勵上限」，新建或都市更新重建區將可「向上發展」，未來將有更多高樓林立；此外，土地使用分區管制新增「保安保護區」、「溫泉區」，保障「保安保護區」內自然成長人口的後代居住權益，「溫泉區」業者也可依法申請經營。

新北市改制後依「地方制度法」及「都市計畫法」擬定「新北市都市計畫法施行自治條例草案」，民國一○四年送市議會審查，因牽涉土地使用分區管制、容積獎勵、建蔽率等，爭議性很大，經過冗長討論，昨天終於完成三讀。該自治條例共五章、六十二條條文，將送請內政部轉行政院備案。由於多項放寬規定爭議性較大，將等行政院同意後再公布施行，時程約需半年到一年，最快明年六、七月施行。

此外，現行「新北市都市計畫法施行細則」規定，一般地區獎勵上限廿％，更新地區五十％，自治條例改依各都市計畫土地使用管制要點規定，一般地區上限依距離捷運站範圍最高放寬至一百％。城鄉發展局官員解釋，以建蔽率五十％計算，依原獎勵上限可蓋到六樓，放寬後可蓋到十二層樓以上，新建或都市更新重建區將「向上發展」。

溫泉區有法可依循

至於在翡翠水庫集水區所在的石碇、坪林、烏來等區，在被劃為集水區前就已先設籍者，或原設籍者的繼承人，可以新建農舍，一人以一棟一次為限，以保障自然成長人口的後代居住權益；「溫泉區」則是讓溫泉業者可以合法申請經營。

對於農業區核准使用項目，市議員李婉鈺認為農業區就該堅持農用，要求全數刪除，經討論，農業區刪除現行做土石方堆置、廢棄物回收及政府重大建設臨時性設施等用途，但可設幼兒園、社福機構等。