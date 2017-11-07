〈台北都會〉文山滯洪池啟用 周邊道路滿目瘡痍

2017-11-07

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市文山區過去每逢大雨必淹水，北市府為此斥資五．七億元在辛亥路憲兵營區停車場與文山運動中心北側打造滯洪池，市長柯文哲日前自信地表示文山區從「易淹水區」除名。但台北市議員阮昭雄發現，滯洪池啟用至今逾一個多月，不僅周邊道路上機具仍未撤除，還造成道路坑疤、出現裂痕、滿目瘡痍，質疑施工單位偷工減料，未做好道路復原。台北市長期推動的路平專案，要求施工單位在完工後，必須將周邊道路鋪平、避免道路高低差等規定，他質疑，市府各單位現在自己帶頭均未落實執行。

阮昭雄表示，位於辛亥路四段憲兵營區及興隆路三段文山運動中心北側用地兩處滯洪池，從一○四年十一月開工至今，長達近兩年，附近居民長期飽受施工不便之苦，而今工程完工了，道路卻未復原，尤其興隆路三段三○四巷等鄰近工地的道路發生龜裂，人行道凹陷，甚至有下沉情況，施工單位僅將側溝挖掘的部分補上，其他因施工過程造成路面壓毀的部分竟完全置之不理，人行道重鋪也只鋪有挖掘的部分，導致人行道色差極大，十分難看。

水利處將要求廠商改善

對此，水利處雨水下水道工程科長鐘政信表示，辛亥路四段是因為該處滯洪池還有第二期擴建工程，目前還有工程車經過，預計到一○七年底才會完工，屆時會將周邊全部路面做修補和重鋪；至於興隆路則還在驗收程序中，若驗收發現缺失，將要求廠商改善。

工務局進一步解釋，只要工程造成人行道及道路破損，就會列管施工單位在工程期間須臨時性修補，雖然未規定修補面積及時程，但至少須維持人車通行的運載。而在工程竣工前，施工單位必須把破損地方全部復舊，雖然工務局未規定採單點或大面積修補，但因為工程車進出往往造成大面積毀損，廠商選擇全面刨除重做比較方便。