〈北部〉太平山蹦蹦車 明年5月試營運

2017-10-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林遊樂區的蹦蹦車，二○一二年遭蘇拉颱風摧毀停駛，二○一五年修復接近完工時，又碰到蘇迪勒、杜鵑颱風侵襲，讓蹦蹦車差點走入歷史，所幸在林務局羅東林管處努力下，復建工程得以延續，預計明年五月展開試營運。

「蹦蹦車」前身為太平山林場的運材鐵道，因行駛過程會發出「蹦蹦」聲響得名，一九八三年林場轉型為「太平山國家森林遊樂區」，林務局一九九一年完成茂興線修復，並營運載客，成為旅遊熱點。

二○一二年蘇拉颱風造成蹦蹦車行經路段滿目瘡痍，原預計前年底修復完成後復駛，無奈當年十月又碰到蘇迪勒、杜鵑颱風攪局，工程受阻，太平山入園人次也從最高峰的卅八萬人次，跌至最低點廿五萬人次。

由於沿線路基、車站受損嚴重，加上山區每逢颱風或豪大雨，雨量動輒破千，連林務局都傳出「還要繼續修嗎？」的聲音，險讓蹦蹦車就此走入歷史。

之後，羅東林管處請專家評估，認為蹦蹦車不僅是太平山重要觀光財，也是台灣珍貴林業文化資產，才讓蹦蹦車復駛露出曙光。林務局基於文資保存，決定籌款展開復建。

投入1.5億復建 目前已達6成5

羅東林管處指出，蹦蹦車復建總計投入一．五億經費，雖然軌道全長僅三公里，沿途卻可欣賞太平山白櫻、山櫻花、檜木林，一年四季都有變化，若幸運碰上下雪，美景更令人讚嘆。

羅東林管處說，蹦蹦車工程進度已達六成五，明年三月完工，五月試營運，預估營運後，一年營收可達二千二百萬元，帶動縣內觀光產值則達上億。