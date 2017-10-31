〈北部〉花彩節楊梅破10萬人次 中壢、蘆竹週六登場

2017-10-31

〔記者李容萍／綜合報導〕桃園花彩節廿八日在楊梅場區登場，大片的漸層花海場區，吸引賞花人潮湧現，市府農業局統計，首個週休假日吸引逾十萬人次前往賞花，花彩節系列活動持續到十一月底，包括中壢、蘆竹的二座大主場區，以及圓光寺場區、平鎮場區的兩個副展場，十一月四日起接力登場。

只是，假日的洶湧人潮也摧殘場區，被踩壞的花田範圍持續擴大，讓辛苦栽種的社區志工相當不捨；楊梅區公所為此在現場擺放交通錐及連桿，提醒民眾在拍下美景的同時，可別「踩花」、破壞美麗景色。

市府農業局長郭承泉表示，楊梅花區今年首次加入花彩節展場，以「花現楊梅．童遊花海」為主題，現場由大波斯菊、百日草、向日葵等花卉打造出大片無際的花海景觀，前二天的好天氣，讓花區現場充滿人氣，週末假日限定的接駁車，從富岡火車站至楊梅區活動會場來回，每小時一班次，每日八班次，班班客滿。

楊梅場區配合活動期間推出的花區遊程︱田園農情小旅行，由專業導遊帶領暢遊花海、體驗農事等，首梯次也獲好評額滿，目前開放第二梯次報名。

花彩節系列活動持續到十一月底，週末將接續登場的中壢場區、蘆竹場區二座大主場區，以及圓光寺場區、平鎮場區的兩個副展場，每區都有主打花卉以及花海規劃，周邊也配合人文及地景，分由藝術家打造專屬的裝置藝術，而搭配各花區所推出的小旅行也正受理報名，活動與報名資訊可查詢「2017桃園花彩節」臉書粉絲專頁或至官網洽詢。

農業局於今年花彩節另製作浪漫微電影「數不完的幸福」，看準熱戀情侶會彼此送禮表心意，主打一整片花海都是表現愛意的最佳禮物，且不需花費。

農業局表示，各花區打造的專屬特色花海，楊梅區為漸層花海，中壢展場為向日葵花海，蘆竹展場則是首次出現的黃金大波斯菊，龍潭花海伴隨在自行車道左右，大溪一邊是花海、另一邊則是黃金稻田，每一處都值得造訪。