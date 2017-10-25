〈中部〉全台首座生質能源廠 外埔綠能園區動土

2017-10-25

〔記者張軒哲／台中報導〕「台中市外埔綠能生態園區」昨日於大安溪畔動土，台中市府指出，這座綠能發電廠化解舊廚餘廠「鄰避設施」阻礙地方發展的印象，每日解決台中市一百五十噸廚餘、減輕焚化爐負擔、減輕焚燒稻草產生的空污，可謂一舉三得，將「三惡轉為三善」，是全台第一座生質能源廠，讓已廢棄十年的外埔廚餘廠獲得活化再利用。

利用廚餘、廢棄稻稈發電

台中市長林佳龍表示，外埔綠能生態園區是台灣最大廚餘厭氧發電廠、最大稻稈氣化發電廠、最大綠能發電廠，外埔廚餘廠活化利用也可解決廚餘焚燒造成困擾及稻草燃燒所造成的空污問題。這是全台首座綠能發電廠，市府引進民間投資，如果成功，政府和民間資金將大量進入循環經濟，就沒有污染問題，因為每個生產過程都是回收再利用。

每年可供1萬戶家庭用電

環保署長李應元表示，外埔廚餘廠原本是鄰避設施，透過改建、投入低污染技術，把垃圾變黃金，計畫每年可以提供近一萬戶家庭用電，減少台中四十％廢棄稻稈，減輕焚燒稻草造成的空氣污染。由環保署核列明年度補助款三千萬元，未來將分年補助約四．六億元建置外埔綠能生態園區，希望完工後可作為台灣生質能源的示範場所。

台中市府環保局長白智榮說，外埔綠能生態園區採用促參（ROT）計畫，由環保局與上市公司山林水環境工程為外埔案設立的子公司「禾山林」簽約，打造全國首座「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」雙核心技術的生質能源廠，園區採全程密閉負壓等方式，讓臭味不外溢。

至於沼氣產生後留下難處理的沼渣，白智榮表示，外埔綠能園區估計每天約有卅噸沼渣，會與委外業者搭配處理，約有二成會提供給在地農民作為土壤改良劑使用，讓資源永續循環。