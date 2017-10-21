〈北部〉半世紀愛國獎券 見證反共抗俄時代

2017-10-21

老榮民珍藏 印有各地美景

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮榮民陳自尊，年輕時就愛好蒐集愛國獎券及發票、紙幣、電話卡等，歷經五十年歲月，戰利品高達百件，手中泛黃的獎券雖未中獎，但上頭因印有過去花蓮火車站、清水斷崖及總統府美景，讓他愛不釋手天天翻閱，並強調這是見證時代的演變，還考慮將把收藏冊捐出去，留給願意欣賞的人。

遇新款樣式 當街祈禱千萬不要中獎

民國五十七年畢業於陸軍官校的陳自尊，年輕時喜歡買愛國獎券試手氣，也意外開啟他蒐集沒中獎票券的興趣，遇到新款樣式，還會當街祈禱「千萬不要中獎」，只為留下獎券紀念，被同袍視為最無俚頭的行徑。

重現歷史背景 考慮捐出

陳自尊說，當年二等兵月薪七十五元，看一次電影二塊錢，愛國獎券一張則要五元，中頭獎廿萬，投資報酬率很高，但因每期發行的票券圖案都有特別意義，讓他都會多買幾張收集，還會小心翼翼攤平放在收藏冊中，時時翻閱把玩。

他說，現在手邊有從第卅六期的「反共抗俄」、「重整山河」、「復興中華」等主題，到四百多期的「慶祝國慶」、「花蓮火車站」、「清水斷崖」等，每期獎券都能發現當時歷史背景的意義。

其中一張印有早期花蓮火車站俯瞰照片的獎券，底下還有一行「繁榮進步中的花蓮」小字，是他最愛的款式，強調離鄉背井到花蓮後，除了進駐部隊外，生活圈全在花蓮，早已把這裡當作自己的家。

他說，隨著愛國獎券沒落，能夠相互交流的朋友變少，就連會在市場擺攤販售二手獎券的老伯也離世，目前僅能把握機會翻閱分享，透過獎券分享見證時代演變的事蹟，並考慮把收藏冊捐出，留給願意欣賞的有緣人。