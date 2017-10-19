〈北部〉搶穆斯林客源 花蓮旅宿、餐飲拚認證

2017-10-19

手續繁瑣 僅8家通過認證

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀光業者配合政府新南向政策，積極開拓穆斯林客源，但因旅宿、餐飲業者取得穆斯林認證手續繁瑣，小成本餐廳難以負荷，縣內目前僅八家旅宿、餐飲業者獲得穆斯林相關認證。

總統蔡英文上月接見「回教朝覲團」時強調，穆斯林是台灣重要夥伴，副總統陳建仁在接待印尼「伊斯蘭宗教學者理事會」訪問團時表示，政府正在拓展穆斯林市場。花蓮縣觀光業者配合政府新南向政策，積極開拓穆斯林客源，縣府觀光處代理處長彭偉族說，穆斯林認證門檻高，除已獲得認證的八家，目前有六家申請中、另八家諮詢流程。

據交通部觀光局統計，國內提供穆斯林認證的團體，包括中國回教協會認證的穆斯林餐廳、穆斯林友善餐廳、穆斯林友善餐旅及台灣伊斯蘭協會的清真菜單認證，全國獲得認證共一百四十多家，其中桃園市十家、高雄市十家、台中市十家等。

花蓮縣獲認證的八家包括馬丁娜印度小館、印度王子、遠雄悅來飯店、花蓮翰品酒店、理想大地渡假飯店、天璽商務飯店、大馬士革廚房、立德布洛灣山月村。

「穆斯林觀光市場潛力不容小覷！」彭偉族說，業者若要取得認證，必須經過回教或伊斯蘭協會的嚴格認可，包括硬體設備設施建置、清真食品認證及禮儀與習俗服務，均需一套「個別獨立」系統，花蓮縣府已連續二年舉辦「友善穆斯林環境」專題講座，透過認證研習，幫助業者及民眾對穆斯林宗教文化有更深的認識。

台灣伊斯蘭協會理事長歐馬表示，清真飲食不能含有豬和肉食性陸生動物的任何部分，包括肉、血、酒，可以有各種海鮮、植物、蛋奶及礦物、草食性陸生動物，但都需經過清真認證，期盼未來多與各地業者合作，打造友善穆斯林環境，讓台灣成為穆斯林朋友最嚮往的旅遊勝地。