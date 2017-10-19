〈北部〉桃園米出征 全國賽摘冠可獲200萬

2017-10-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園米從二○一○年起參加全國性比賽屢屢得獎，更創下連續七年勇奪全國得獎最多的殊榮，最近又將出征「台灣稻米達人冠軍賽」，市府農業局昨舉行誓師大會，為選手加油打氣。市長鄭文燦出席宣布說，此次代表桃園參賽的農民有台灣好米組十名、有機米組二名，為了鼓勵農會與農民，市府將補助獲得第一名者二百萬元、第二名一百萬元、第三名五十萬元，另補助冠軍農會一百萬元。

連續7年 全國得獎最多縣市

鄭文燦表示，市府採取對地補貼政策，希望讓生產者直接受益，讓桃園農業不論是稻米、蔬菜、茶葉、水果及畜牧產品等各方面，都要成為有口皆碑的好品牌；他說，桃園農產品也將加強產銷履歷紀錄，達成品牌化、高值化的目標。

農業局長郭承泉指出，二○一○年至二○一三年的「全國十大經典好米」大賽，桃園連續四年有十位農友得獎，二○一四年競賽轉型為「全國名米產地冠軍賽」後，桃園的農民也連續三年獲得八項冠軍，是得獎最多的縣市，而「全國名米產地冠軍賽」今年又更名為「台灣稻米達人冠軍賽」，分為台灣好米組及有機米組，將分別取冠軍、亞軍及季軍各一名。

去年種植台南十一號獲得香米組全國冠軍、將代表桃園參賽的觀音區農民梁信琪表示，今年在農會推廣下改以桃園三號參賽，希望繼續得獎，為個人爭取榮譽，也為桃園爭光；連兩年種植台稉九號獲獎的龍潭區農民黃秀富今年也改種桃園三號參賽，他說：「希望能將桃園在地米推廣到全國」。

農業局農務科長胡淑芬表示，第一階段初選結果將在廿六日公布，下月一日會公布全國冠軍，「因為總冠軍只有一個，希望可以是桃園獲獎」。