〈中部〉國寶級鹿港龍山寺 首次消防演練

2017-10-19

以細水霧取代水柱滅火

〔記者劉曉欣／彰化報導〕保護古蹟大作戰！國定古蹟鹿港龍山寺昨天進行大規模的消防演練，特別設立「文物搶救班」的任務編組，並以細水霧來取代水柱滅火以保護古蹟，重要文物由廟方人員、消防員搶救到安全地點，再由文化局人員進行清點，確立搶救重要文物的標準作業程序（SOP）。

任務編組 設文物搶救班

由文化部委託消防署辦理的「強化古蹟防災管理研討會暨搶救演練」，昨天在鹿港龍山寺進行消防演練，彰化縣副縣長林明裕表示，縣府全力推動「鹿港國家歷史風景區」，更要全力保存古蹟，因此，選擇國定古蹟來辦理演練，深具指標意義，同時建立搶救文物的SOP。

建立搶救文物標準作業程序

彰化縣文化局長陳文彬強調，全縣具有文資身分的古蹟寺廟為四十四處，未來希望能夠先在這四十四處設置細水霧滅火設備，避免以往採取強力水柱來滅火，可能對古蹟文物造成的一次或二次受損，將會向文化部爭取相關經費。

彰化縣消防局長李永福指出，細水霧滅火設備目前在大村、彰化東區分隊都有，在滅火同時，對於古蹟文物的保存很有助益。

昨天龍山寺消防演練，演練模擬正殿冒出黑煙，廟方結合附近居民進行自衛編組，除滅火班 、通報班與避難引導班以外，還成立文物搶救班，也就是由廟方人員第一時間先搶救文物，再由文化局人員來進行清點，消防員抵達後，再陸續深入火場救出文物，同步在現場也要列出文資搶救看板，讓滅火的同時也要搶救文物得以保存。