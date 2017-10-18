〈南部〉褐根病肆虐 屏市瑞光綠帶恐消失

2017-10-18

記者葉永騫／專題報導

樹木的「癌症」褐根病問題愈來愈嚴重，屏東市萬年溪、瑞光綠帶都已受到感染，縣府今年已對萬年溪進行防治，但市公所管理的瑞光綠帶則是繼續蔓延，樹木醫師預測，樹木逐年死亡後，最後將變成光禿禿的一片。

萬年溪樹木 縣府請檢疫犬健檢

萬年溪畔部分樹木近來出現異常落葉及枯死，由於褐根病初期不易察覺，外觀不會出現病徵，縣政府特別請出米格魯偵測檢疫犬為沿岸四公里餘的三千多棵樹木「健檢」，透過狗狗靈敏的鼻子偵測樹木是否得病，經詳細檢測後只發現十棵樹木及樹頭受到褐根病的感染，縣府工務處立即斥資五十萬元發包進行褐根病樹木移除及換土等防治工作。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，今年除了工務處斥資五十萬元防治外，每年林務局大約會補助大約一百卅萬元、農業處編列十五萬元用於全縣的褐根病防治，目前有長興國小、載興國小、林邊國中、南州國中等情況較嚴重，都已逐步處理，明年也編列預算防治。

屏市代要求代市長遏阻

不過，隸屬於屏東市公所管理、位於民進黨屏東縣黨部前的瑞光綠帶，許多榕樹都已經感染了褐根病，原本有三百多棵的樹木，現在已經枯了近百棵，情況還持續惡化。

有樹木醫生預言，再經過十餘年，恐怕所有的樹木都會死亡，瑞光綠帶可能變成光禿禿一片，兩旁的綠蔭將逐年減少。

屏東市民代表王芬里說，褐根病傳染性強，如果置之不理，將會愈來愈嚴重，她希望代理市長程清水應該要重視遏阻，別讓原本漂亮的瑞光綠帶消失。

公所未編預算 將再評估

屏東市公所主任祕書李英宗說，市公所沒有針對褐根病編列預算，至於瑞光綠帶的問題將再評估，必要時可以使用公園養護費或者預備金來支應。