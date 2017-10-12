〈台北都會〉文山滯洪池上週啟用 遭爆未審先做

水利署：違法工程且多項重大缺失
〔記者鍾泓良、徐義平、劉力仁／台北報導〕市長柯文哲上週才主持位於辛亥營區滯洪池啟動儀式，宣布文山區從易淹水地區除名，豈料遭水利署踢爆是「未審先做」的違法工程，其中有多項重大缺失無交代，如地下深度十米要如何事後清淤、發生裂縫時的應變措施等。
水利處：獲營建署補助 程序完備
但水利處回應，北市是向營建署申請補助，並在一○四年初通過審查，因此在該年十一月開工，同年十二月取得第一期補助經費，因此認為市府程序完備；但營建署副署長吳宏碩回嗆，即便獲得補助還是得依照相關程序申請興建，並不是補助經費撥下就等同於沉砂池的興建規劃審核過關。
營建署：獲補助不代表通過興建審核
吳宏碩表示，該案即便獲得補助仍得依照相關程序申請興建，舉例來說，若中央補助各地方政府興建社會住宅，即便撥款，地方政府仍須依照程序申請建照等事宜，並不是補助經費撥下就等同於審核過關。他進一步指出，該案應屬前瞻計畫其中一個項目，其中水環境部分的主管機關為營建署，至於河道部分則屬於水利署，建議北市府相關承辦可以先搞清楚狀況。
水利署副署長王藝峰表示，「文山區辛亥路憲兵營區停車場滯洪池新建工程」由營建署執行，因全案由營建署主導，水利署尊重營建署作法。他表示，本案工程範圍在營區並不在河道，屬於營建署主管，雖然北市府施工後才送到水利署流域綜合治理計畫審查小組審查，但水利署會繼續督導北市府及營建署進行後續工程。
根據「水利署流域綜合治理計畫審查作業要點」，提送審查小組審查案件，應先經各中央目的事業主管機關審議通過後，由內政部水利署彙送審查小組審查。水利處副處長吳秋香解釋，滯洪池屬於「內水」工程，主管機關為內政部營建署。她說，市府於一○三年二月向營建署申請流域綜合治理特別條例補助經費，一○四年一月時執行計畫書原則通過，因此北市府也在該年十一月開工，營建署也在該年十二月撥發補助款。
而對於該案為何直到動工後隔年一○五年七月才送水利署，吳秋香多次表示，北市府的對口就是營建署，後續是否提送給水利署需問營建署；但北市水利處為何一年半來均無從得知流域綜合治理計畫審查小組審議結果，吳坦言，水利處確實無從得知水利署是否審查通過，一直到被通知流域綜合治理計畫審查小組報告才知道沒通過，並補充流域綜合治理計畫審查小組七月已同意營建署意見，但當時滯洪池早已即將完工。
至於滯洪池未審先動工是否有重大缺失，水利處回應，滯洪池除委託顧問公司進行設計，另於一○四年五月也委託國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心。至於提到的淤積問題，水利處說明，滯洪池有設置格柵，大型雜物不會沖入池體；如要清淤，可吊放重型機具進場清淤。
關於淤積 水利處：有設置格柵
而北市府並非首次在與水利署溝通上先斬後奏，柯文哲去年底宣布年底要啟動第一果菜市場改建，市場中繼安置方案是河堤外，當時北市水利處信誓旦旦與中央溝通沒問題，後來卻發現水利處並無函文給中央，隨後水利署也直接打槍，迫使預算需要變更，改回堤內安置，浪費規劃作業時間。