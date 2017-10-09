〈台北都會〉《基隆、七堵火車站》招商「找無人」 月中3度招標

2017-10-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部台灣鐵路管理局推動車站招商，在台北、松山、南港等車站都打造成有美食、購物的複合式百貨商場，吸引購物人潮也帶動繁榮的商機，但基隆、七堵車站的商店街卻是整排空盪盪，活化過程一波三折，至今已兩次流標，十月中旬辦理第三度招標。

台鐵在今年農曆春節後，啟動全台十處火車站的商業空間招商活化，盼複製台北車站的成功經驗，但迄今逾半年，包括新烏日、員林、屏東、潮州、羅東、新城（太魯閣）、玉里、台東等八處站區都標租出去了，僅剩基隆、七堵的商店街仍是空盪盪，目前只有台鐵便當及便利超商，相當冷清。

根據台鐵統計，基隆車站去年平均每天有一萬五千多人次搭乘，西部幹線對號列車起訖點的七堵站，每天也有逾一萬四千人次進出，人潮不算少，但基隆民眾大多是通勤到雙北上班、上課，到七堵轉乘前往東部的旅客，也很少走到月台外消費。

台鐵台北貨運服務所業務主任魏新紘表示，七堵站的商場面積有二千六百多平方公尺，基隆站有一千五百多平方公尺，兩處車站商場招商採合併標租，每月租金六十三萬元，從今年四月中旬第一次開標以來已經兩度流標，下次招標已重新公告，預計十月中旬第三次招標。

七堵區籍的市議員楊秀玉認為，黃金地段的店鋪不應該閒置養蚊子，台鐵應設法引進知名及連鎖店家進駐，帶來人潮才能活絡七堵的商機。

魏新紘說，台鐵辦過招商說明會，但企業會評估營運效益及人潮，並考量連鎖企業附近已有據點等，如果第三次招標仍無人投標，將考慮將基隆、七堵站分別標租，不用再綁在一起，以利早日標租。