脫北潮再起！台北市3個月遷出近4萬人 市府分析可能原因

針對今年3月共計遷出39298人，北市府認為，人口遷移因素很多，非單一因素影響，示意圖。（資料照）

2025/04/03 13:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安昨才津津樂道分享，稱北市去年新生兒人數創下4年來歷史新高，成為全國六都新生兒唯一人數正成長；不過從今年1至3月，北市僅短短3個月遷出人口就近4萬人。北市府說明，人口遷移因素很多，非單一因素影響，但從台北市人口遷出數與稅捐處發函輔導民眾有關中央房屋稅2.0新制必須設戶籍的時間上，研判兩者有所關聯。

根據統計，台北市今年1至3月淨遷出外縣市人數達20949人，其中1月遷入4529人，遷出6473人；2月遷入5764人，遷出12667人；3月遷入8056人，遷出人數高達20158。

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針對今年3個月以來共計遷出3萬9298人，北市府表示，台北因居住成本及物價高漲，近10年遷入人口為負成長，遷移因素很多，非單一因素影響，但從台北市人口遷出數，與稅捐處發函輔導民眾，有關中央房屋稅2.0新制必須設戶籍的時間發現似乎有關聯。

北市民政局推測，人口出現明顯跌幅可能與房地稅2.0措施有關，需要在3月24日前辦竣戶籍登記，才能享有優惠稅率，不排除於外縣市擁有房產的市民，可能為了適用較低稅率，因此讓戶內直系親屬遷出至外縣市設籍。

北市稅捐處說明，中央制定房屋稅差別稅率2.0新制，並自2024年7月起實施，住家用房屋新增需有本人、配偶或直系親屬設立戶籍之條件，才能適用自住稅率1.2%或1.0%，否則將依非自住稅率3.2%至4.8%課徵。

北市府補充，都發局已創新推出幸福住宅，讓新婚夫妻更容易在台北成家，青年局也正研議減輕青年世代移居台北的壓力，同時透過相關局處持續推動樂生助養各項政策，盼讓台北市成為宜居友善的城市。

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