〈北部〉花蓮市區連假塞爆 議員促禁路邊停車

2017-10-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕連續四天國慶假期，大量遊客湧入花蓮旅遊，市區金三角商圈、東大門觀光夜市等處到了晚間塞爆，花蓮警分局投入大量警力在市區維持交通秩序。不過對於市區每逢連假就大塞車，審計室已連續兩年檢討市區路邊停車問題，認為市區金三角商圈現行道路路幅寬度不足，在交通尖峰時段應該限制停車，以維道路原有通行功能。

議員建議規劃地下停車場

花蓮縣議員謝國榮說，花蓮是觀光大縣，尤其花蓮市更是國內外旅客首選，交通規劃更顯重要，不過花蓮市各街道狹小，為顧及民眾生命財產的安全，本來就不宜劃設停車格，尤其是在寸土寸金的市區，停車場的規劃應朝地下化發展；而為讓蘇花改通車後，花蓮市的停車空間也相對提升，建議考慮將公園、學校操場比照台北市的規劃模式，闢建為地下停車場。

花蓮人憂心 蘇花改後更塞

「連假期間少開車到市區」，花蓮人這幾天在社群網站彼此提醒，四天假期各大飯店、旅館、民宿平均訂房率約八成，連假前兩天更是高達九成、幾近客滿；不過大量的遊客湧入，讓市區交通惡化、停車一位難求，也憂心未來蘇花改通車後，可能變成每逢假日的日常。

審計室：路幅窄應禁停車

花蓮審計室連續二年的決算檢討報告認為，市區金三角商圈現行道路路幅寬度不符規範標準，按停車場法規定，現行路邊停車政策應隨路外停車場的增設或道路交通密集狀況予以檢討廢止，或在交通尖峰時段限制停車，以維道路原有的通行功能；另外，市區三條道路的設計為雙向單線車道，在尖峰時段車流量已大、車速已緩慢狀況下，更因前方車輛路邊停車，造成後方車輛回堵，或因尋找停車位而低速行駛等影響交通狀況，實已無法維持道路原有供車輛通行功能。

對於市區停車位不足而必須佔用道路規劃路邊停車的問題，縣府建設處指出，縣府因應花蓮市都會發展需要，並考量蘇花改通車後所帶來的大量車潮，已專案向內政部都市計畫委員會申請大型停車場等變更計畫案並獲通過，將在花蓮市東（福德段）、西區（四維段）興建大型停車場，希望能將外縣市車輛攔截在市郊，再透過公共運輸系統進入市區，解決交通混亂問題。