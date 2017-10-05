〈南部〉生態交通高雄宣言 陳菊分享12策略

2017-10-05

生態交通世界大會辦閉幕

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期三天的二○一七生態交通世界大會，昨天下午舉行閉幕式，高雄市長陳菊發表十二項策略的「生態交通︱高雄宣言」，也將於今年十一月聯合國氣候變遷大會上傳達。

生態交通世界大會是生態交通全球盛典的重頭戲，共有來自四十三國、五十三個城市、超過一千二百位產官學界人士與會，一起討論「宜居、共享、智慧」這三個生態交通發展策略。

經與會者腦力激盪，昨天閉幕式上由陳菊、ICLEI（地方政府永續發展理事會） 副秘書長Monica、盛典活動創辦人Konrad、台達電創辦人鄭崇華，共同發表「生態交通︱高雄宣言」。

「高雄宣言」列出十二項策略，來達成永續都市運輸及生態交通的承諾。一、在規劃城市的同時，會兼顧城市交通運輸；二、把人優先於車輛；三、支持共享及有效使用的交通工具、巷道、路緣和土地；四、提倡使用公共空間和運輸設施人人平等；五、支持公平的使用者費用 ；六、致力於邁向整合和無縫連接。七、領導通往零排放和再生能源運輸的未來；八、支持在都市區域的自動駕駛汽車，只應該被共享車隊營運；九、保護我們城市的空域；十、將永續原則應用在運送物品上：綠色貨運和生態物流；十一、保證利益關係者的參與；十二、為我們的地方政府準備未來的運輸。

也在聯合國氣候變遷會議發表

陳菊強調，期盼高雄經驗能分享到其他國內外城市，持續為改善全球暖化、氣候變遷做貢獻，這份宣言也將在今年十一月於德國舉辦的聯合國氣候變遷會議COP 23進行發表，向世界傳達。

盛典活動創辦人Konrad表示，高雄正走在城市轉型的路途中，透過這次盛典的舉辦，給了與會貴賓一個相當美好的「高雄體驗」。

生態世界大會結束後，與會外賓今將前往捷運美麗島站光之穹頂、高市圖總館參觀，體驗高雄的人文觀光資源。同時，駁二特區B4會場及戶外體驗區，仍持續有各項綠色運具展覽，將持續到十月三十日。