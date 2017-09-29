〈台北都會〉三鶯二橋跨樹林 地方怨「有份沒名」

2017-09-29

2議員提議更名 市長：廣徵民意再決定

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫昨到市議會進行施政報告，多位議員關心交通建設，包括捷運工程進度、剛通車的三鶯二橋等，對於三鶯二橋的名稱，參與民進黨團運作的市議員陳世榮提議更名，國民黨團市議員洪佳君建議以民調決定橋名；朱立倫回應說，道路交通安全督導會報會加強對地方交通安全的重視，三鶯二橋的命名可以廣徵民意後再決定。

新北市議會定期大會昨天開議，朱立倫在施政報告指出，從升格迄今已闢建快速道路及重要道路六十一條、橋梁廿九座，其中，斥資近廿億元、九月廿一日通車的三鶯二橋，讓三鶯地區與樹林成為大生活圈，拉近三個行政區的距離。

議員：很多路段在樹林 應稱樹鶯大橋

陳世榮說，三鶯二橋跨越大漢溪，連接鶯歌、樹林、三峽，大部分路段在樹林，但橋名卻不見「樹林」，引起樹林區民反彈，他批評市府沒開過命名會議就直接命名，既然是從樹林到鶯歌，為何不稱「樹鶯大橋」？洪佳君表示，已有民眾連署，建議市府仿照台鐵南樹林火車站以民調決定名稱，「叫什麼名字不重要，主要是在地共識」。市長允聽聽大家的意見。

搶快通車 柑園、西圳街現成危險路口

陳世榮並說，三鶯二橋通車是好事，但全部工程要等到十一月才完工，九月搶先通車，反而讓樹林區的柑園街、西圳街變成危險路口，周邊的設施也還沒有完成，很多大型車輛走柑園街，對柑園國中學生上下學非常危險，應該在上下學時段管制大型車輛。

市長指剩高速公路隔音牆 11月底完工

朱立倫表示，三鶯二橋尚未完工的部分是高速公路隔音牆工程，這不影響通車，通學安全會在道安會報要求加強重視。工務局新建工程處處長詹榮鋒說，三鶯二橋主線道路、人行道都已完工，通車安全無虞，目前進行高速公路隔音牆工程，預計十一月底完工，未來將成為三鶯大橋改建時的重要替代道路。

另外，在捷運建設方面，朱立倫表示，捷運環狀線第一期工程、淡海輕軌在明年完工，萬大樹林線將在一○九年通車，安坑線一一○年完工、三鶯線在一一二年完工；民進黨團總召林秀惠質疑說，捷運環狀線會不會趕在明年底選舉前完工？朱立倫回應說，工程進度與選舉無關，土建工程會在下半年完工，何時通車是交通部的權責。