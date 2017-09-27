〈北部〉2掩埋場連冒火 桃園環局挨批管理不善

2017-09-27

〔記者陳昀／桃園報導〕隸屬市府環保局的觀音公有垃圾掩埋場前天傍晚發生火災，大火延燒面積達一千五百平方公尺，消防隊花了一個多小時才撲滅火勢，恰巧中壢忠福掩埋場上個月也發生火災，對此，觀音區籍市議員吳宗憲昨天抨擊掩埋場長期堆置沒有分類的垃圾、廢棄物，認為是環保局管理不善才接連釀災，公務單位沒有做好榜樣更該檢討。

環局︰源頭解決方案 最快半年出爐

環保局長沈志修回應說，環保局在各垃圾掩埋場都落實巡查，但自燃事故往往一發不可收拾，已規劃源頭解決方案，最快半年出爐。

觀音掩埋場前晚大火 初判沼氣自燃

吳宗憲表示，前天傍晚火災發生時風勢往海邊吹，黑煙才沒有吹向住宅區，但火災肇因於環保局沒有做好管理，責無旁貸。他說，沈志修去年曾承諾居民，欣榮焚化廠修復後，垃圾就不再進觀音掩埋場，如今卻食言，必須深刻檢討。市議員范綱祥、林政賢等人也認為，環保局必須針對掩埋場連續發生大火，檢討原因及管理盲點。

防沼氣自燃 擬將廢料活化

沈志修指出，兩場火災的起火點都是堆置廢木料、廢棄家具區域，初判起因是沼氣自燃，環保局正規劃與廠商合作，要將廢料活化為「廢棄物衍生燃料」或土壤基底材料，不要再送入掩埋場堆置，最快半年會有初步結果。

沈志修說，桃園升格後人口激增，單靠欣榮焚化廠處理垃圾無法負荷，對掩埋場附近的居民感到很抱歉，桃園的第二座焚化廠最快二○二○年初將可啟用，啟用前的過渡期將推動「減容打包」計畫，以機器重新分選、壓縮垃圾後包裹塑膠膜，能增加儲藏量、降低環境衛生疑慮，此方案因四度流標而延宕，環保局會放寬條件重新招標。

市府環境清潔稽查大隊長羅文林也表示，各區清運垃圾後，不可能集中在晚間運往欣榮焚化廠，部分垃圾會在晚間暫置掩埋場，隔天就會運出焚化。