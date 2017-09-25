〈南部〉林邊485公頃廢棄農地 發展綠能

2017-09-25

位於國三交流道附近

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣林邊鄉繼養水種電後，農委會近日同意國道三號林邊交流道附近，不利於耕作的農地、低漥地約四百八十五公頃，可以發展太陽能，將使林邊鄉的綠能發展再創新高。

莫拉克風災重創屏東縣林邊、佳冬鄉，屏東縣政府提出養水種電計畫，將低窪地區、漁溫、不利耕地開闢為太陽能光電區，原本計畫面積為受災的四百多公頃，但受到土地所有權、台電饋線、工程費用等因素影響，實際執行約四十三公頃。

規模比養水種電大10倍

由於售電比種田還划算，農民反映良好，加入意願大增，縣府今年針對不利於耕作的農地、低漥地呈報農委會審核，近日農委會同意在林邊鄉靠近國道林邊交流道兩側，廢棄農地約四百八十五公頃，發展太陽能光電，這次的規模將比養水種電大十倍，據了解，許多太陽能光電業者提早卡位與地主簽約。

環保局長魯台營表示，農委會同意的大部分地點，為早期爐渣掩埋的管制地點、低漥無法耕作的土地等，有很多的困難處必須解決和克服，除了得依地形施工外、地主也要整合，加上台電太陽能光電收購價一再往下調降、台電的饋線容量短時間恐難解決。

魯台營說，養水種電計畫是縣府主導請廠商協助設立，這次縣府尊重商業機制，由業者自行邀請地主來加入簽約，縣府不介入，已經有茂迪、李長榮等太陽能業者投入，收購費及計算方式由廠商和地主自行協調，縣府只站在輔導的角度。

林邊鄉永樂村長蔡玉心認為，縣府放任廠商自由競爭，可能造成糾紛增加、設立的成本上升，對地主反而不利，希望縣府比照過去主導養水種電的模式，才能爭取到最好的福利。