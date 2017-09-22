〈北部〉環局帶頭減碳 132輛電動機車成軍

2017-09-22

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局帶動節能減碳，以近六百萬元購入一三二輛電動機車，讓清潔隊員騎乘電動機車執行公務，估計每車每月可減少六百元油料及保養費用，每年可減少約卅八噸碳排放量，相當於種三千四百棵樹。市長鄭文燦昨天出席「環保低碳清潔機動隊」誓師大會表示，市府帶頭淘汰「小烏賊車」，也鼓勵市民踴躍汰換二行程機車，減少空污。

鄭文燦指出，成立「環保低碳清潔機動隊」是落實公務車輛使用低污染運具的第一步，民眾淘汰二行程機車、新購電動二輪車，中央、地方加起來最高可補助三萬一千元，但明年起補助金額會逐年降低、二○一九年底停止補助，呼籲市民儘速申請。

環保局長沈志修也說，目前正研議辦法，鼓勵守望相助隊將巡查車改為電動機車，近期就會公告。

環境清潔稽查大隊長羅文林指出，各區清潔中隊現有公務機車二六二輛（含電動機車十九輛），由於公務執勤需要長時間騎乘，並配合市民專線1999的四小時處理機制，這批新採購的電動機車可讓隊員騎乘執行髒亂清除、環境巡視與拆除小廣告等工作，不但行動便捷，也能落實節能減碳。

他說，採購電動機車每輛為四萬五一二七元，環保局向環保署空氣污染防制基金委員會爭取經費，共添購一三二輛、總經費近六百萬元，目前各中隊還有九十九輛車齡超過八年以上的一般機車，將逐步汰換。

環保局空氣品質保護科科長蘇振昇指出，除了公務單位以身作則，下一階段要鼓勵快遞、外送等里程數高的商業機車改騎電動車。

他表示，為加速淘汰二行程機車，環保局舉辦抽獎活動，去年十二月卅一日前車籍、戶籍設在桃園市的二行程機車車主（不含機關學校、公司行號及公、私法人），只要在今年完成報廢即可參加抽獎，明年六月會揭曉中獎名單（期間不可將戶籍遷出桃園），獎項包含TOYOTA油電車、E-MOVING、GOGORO電動機車與GIANT電動輔助自行車等。