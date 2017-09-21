〈北部〉桃園首座碉堡主題公園 平鎮開工

2017-09-21

〔記者李容萍／平鎮報導〕位於平鎮區陸光路十四巷、民族路雙連二段一一三巷口的雙連坡碉堡公園及忠愛公園，昨由市長鄭文燦、陸軍第六軍團指揮官徐衍璞等人主持綠美化工程開工典禮。鄭文燦表示，「雙連坡碉堡公園」是市府與軍方合作，以代管方式對備用營區進行植栽、步道、照明等綠美化工程，將成為桃園首座碉堡特色主題公園。

預計明年二月完工

鄭文燦說，「雙連坡碉堡公園」原為陸軍六軍團營區，區內的碉堡是裝甲車及坦克車的掩體；市府採代管方式闢建為雙連坡碉堡公園，總面積約七千坪，公園規劃設置植栽、步道、停車場、解說牌、景觀平台等設施，碉堡也將成為市民拍照打卡的亮點，工程經費二千五百萬元，預計明年二月完工。

雙連坡碉堡公園位於雙連里的中心點，北可串連石門大圳過嶺支渠綠色廊道，附近還有雙連坡三營區，面積廣達五．五公頃，鄭文燦說，市府也研議將此發展為運動園區，由平鎮區公所及體育局規劃棒壘球場及極限運動場。

平鎮區長何明光表示，「雙連坡碉堡公園」早期為軍方部署戰車的據點，為了掩護營區內兩座碉堡與戰車不被敵方察覺，營區內種植許多榕樹、樟樹等大型喬木，營區閒置後已形成動植物豐富的生態環境空間。公園設計尊重自然，打造碉堡與自然合一的觀景台，停車場也採地景式設計，運用草地作為與園區步道區隔外，區內也設有遊戲區，讓大人、小孩可以一同嬉戲。