〈台北都會〉3艘保麗龍船違停 瑞芳公所拖吊

2017-09-20

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳海岸線長達十四公里，常有民眾在出海口與河道上擺放未登記的保麗龍船，影響防洪排水，瑞芳區公所昨祭出鐵腕，拖吊三艘違規停放在八斗子海岸線的保麗龍船。區長陳奇正表示，每星期將派員不定期聯合巡查，提醒民眾切勿心存僥倖。

陳奇正表示，八月初在基隆海域有民眾租保麗龍船出海，因風浪太大翻覆造成傷亡，鑑於保障民眾公共安全，已於九月一日公告，瑞芳區十四公里海岸線、自八斗子火車站（台二線濱海公路七十．五公里）至鼻頭角（台二線八十四．六公里），以及與海岸相連的九份溪、半屏溪、茶壺溪等九條溪流，禁止各類型動力與非動力類似船舶載具停放。

以九份溪為例，在出海口的海濱橋下，常停放十多艘保麗龍船，區公所主任秘書牟荷富指出，這些未登記的私船佔據橋下空間及河道，造成汛期來臨的防洪問題。

陳奇正說，進入秋天東北季風來臨，海面常有強風與大浪發生，呼籲民眾除了不要再違停，以及使用類似載具出海釣魚，後續公所也將不定期巡查，一發現違規行為立即機動執法拖吊。

基隆市政府表示，若保麗龍船在漁港，會依漁港法處理，交通部航港局已邀集相關單位與學者制定浮具相關管理規範；基隆區漁會總幹事陳文欽表示，保麗龍船問題已反映多次，希望政府儘快處理。