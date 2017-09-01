〈北部〉花蓮賞鯨客 國旅人數成長逾2成

2017-09-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮賞鯨業啟航廿年，年平均皆有上萬人次出海賞鯨，一百年起更突破十萬大關，其中中國籍旅客（簡稱中客）去年約占九萬人，隨著人數限縮後，今年雖減少三成，但因稀有鯨種出沒頻繁，加上花蓮力推「海洋教育」，國內旅遊人次反而成長逾二成，填補中客減縮缺口。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，石梯坪與花蓮漁港兩地賞鯨人次相加，每年平均維持上萬人，在一百年突破十萬人次後，人數自此一路攀升，去年更超過廿萬人次；其中一○一年中客約占五千五百人，隨後逐年遞增，去年前期還增加至九萬人，甚至高於國人賞鯨人次，今年則受限縮影響，出海人次比去年同期少了約三成。

花蓮外海今年則因南流強，加上潮水流動方向改變，稀有鯨種陸續出沒，截至目前鯨豚出現種類已達十五種，現蹤次數更比往年高，加上業者轉型原有單純賞鯨活動，搭配深度旅遊及生態教育，反而吸引更多國內民眾攜家帶眷出海賞鯨。

賞鯨業者呂世明說，今年中客人數下滑三成是事實，但因受去年花蓮、香港班機直航影響，港客人數明顯增多，加上適度轉型賞鯨活動及投入知性教育層面，並配合解說員的專業導覽，國人出海賞鯨人數成長逾二成。

他說，多數花蓮賞鯨業者紛紛轉向「深度旅遊」，除進行海洋生態環境教育宣導，更著重社區回饋及永續經營概念，不再只是單純帶領民眾出海欣賞這群美麗的海洋物種，而是回過頭來關心牠們的生存環境是否妥適良好。