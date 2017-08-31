〈南部〉〈從世運看世大運〉立委劉世芳：最終目標是申辦奧運

2017-08-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕曾擔綱二○○九高雄世運執行長的立委劉世芳昨指出，世大運成功最大關鍵之一，在於台灣最美的風景「人情味」，她同時強調世運、世大運逐步驗證台灣承辦國際賽事的能力，最終目標是申辦奧運。

二○○九年，劉世芳應高雄市長陳菊力邀，接下高雄世運組織委員會基金會執行長，當時高雄世運一度有被取消危機，中央政府（馬政府）支援有限，加上反恐維安等難題；所幸後來逐一克服，世運總會主席還公開稱讚是「史上最成功」的世運。

有過世運經驗，劉世芳看世大運更有感覺，評析世大運開低走高原因，包括北市府充分準備、中央強力後援，最大關鍵是台灣人的熱情、人情及豐富的美食與小吃。

她舉例，開幕遇到反年改團體阻撓，選手再進場時受到全場「超熱情」歡呼；民眾看到開幕情況及選手努力奮戰，後來紛紛花錢買票進場聲援，讓門票銷售突破紀錄，這都是台灣人情味的呈現。

比賽期間屢有民眾、警察與外籍選手互動的溫馨故事，加上台灣多元、豐富的美食小吃，頻頻引發各國選手高度討論，都讓世大運更有話題。

有話直說的劉世芳也提及需檢討處，包括橫向聯繫與執行力，她相信包括警察等單位，絕對可落實管控措施。 她並提醒，台灣申辦國際運動盛事是一層一層的，世運、世大運後，將由台中承辦東亞青年運動會，最終目標是奧運。