〈南部〉輕軌C12至C14初勘過關 拚9月底前通車

2017-08-27

將儘速申報交通部履勘

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第一階段最後路段C12至C14昨初勘，演練項目為違規單車撞擊輕軌後的處置，狀況應變過程獲初勘委員肯定，最終也通過初勘；高市府將儘速申報交通部履勘，力拚九月底前通車。

高雄輕軌一階C1至C14站全長八．七公里，前年十月先由C1至C4通車試營運，接著C4至C8、C8至C12，到昨天C12至C14，共分四段陸續進行初、履勘，今年七月份平日運量約一萬人次、假日可達兩萬人次。

高市府昨進行輕軌C12至C14站初勘，初勘委員涵蓋土建、機電及營運專家等十四人，由台大土木工程系教授許添本擔任總召集人，進行包括資料文件檢視、現場實地勘查、委員下達事故狀況指令的應變處置演練等。

其中，應變處置演練部分，模擬違規單車闖越路口、撞上輕軌列車後的處置情況，操作人員第一時間通報相關單位，接著確認傷者與現場情況，先偕同警、消將傷者送醫，再配合工程人員動用機具排除障礙，過程順利。

許添本彙整委員意見指出，昨初勘作業順利，初勘結果沒有履勘前須改善事項，但一般注意改善事項有六項、後續建議改善事項有十一項。

由於演練場域靠近駁二，吸引不少民眾好奇觀看；參與演練者則笑說，這已經是輕軌一階第四次初勘，大家都駕「輕」就熟啦！

輕軌一階路線通過哈瑪星、駁二、漢神商圈、高市圖總館（三多商圈）與高雄展覽館、台鋁、夢時代、原民故事館等景點，且與高雄捷運有兩站交會，全線通車後，可望帶動大高雄觀光、交通動能。

預計十月在哈瑪星登場的生態交通全球盛典，輕軌也是主角之一。