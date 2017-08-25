〈南部〉《被中央打槍11次》國手搖籃 潮州溜冰場再爭加蓋

2017-08-25

基地位潮州運動公園內

〔記者邱芷柔／屏東報導〕世大運「穿金戴銀」的滑輪溜冰選手，培訓基地就位在屏東縣潮州運動公園內的溜冰場，毫無遮蔽，烈日直射，夏天午後雷陣雨容易造成場地溼滑中斷選手練習，潮州鎮公所從二○一一年起向中央爭取經費，前後卻被打槍十一次，鎮長洪明江昨天再向體育署喊話，希望為潮州溜冰場加蓋。

日曬雨淋 選手練習受限

教練林詠翔指出，雨季集中在七至十月，正是國際賽事最多的時候，曾有過一次整個暑假都在下雨，選手不能下場練習，大家急得都快哭了，潮州運動公園溜冰場培育許多溜冰國手，也是國手選拔的專用場地，希望場地能更完善，讓選手們溜出好成績。

洪明江表示，世大運滑輪溜冰選手的好表現被封為「台灣之光」，但外界如果看過選手培訓基地恐怕會覺得不捨，潮州溜冰場規格雖符合國際標準，但因為沒有頂蓋，選手們常得接受老天爺的考驗，鎮公所多次向體育署提案，預算從六千多萬減至四千五百萬元，迄今仍無著落。

鎮長再請命 盼中央金援

洪明江說，金牌教練林詠翔曾在二○○七年向馬英九爭取改善場地問題，馬前總統允諾當選後將協助，但這個案子從二○一一年十一月行政院體委會（體育署前身）核撥一百五十萬元規劃設計費，並由潮州鎮公所完成相關設計後，體育署前後十一次以「經費不足」、「其餘溜冰場地並無加蓋頂篷需求」、「再評估」等理由搪塞，遲遲不願通過場地加蓋工程費，迄今仍無後續作為。

洪明江說，選手努力克服不利的後天練習環境為國家爭取榮譽，用實力與成績引起全民重視，但體育主管機關又為他們做了甚麼，希望別再「比賽贏忙沾光，比賽後就忘光！」。