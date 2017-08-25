〈南部〉疑焚化爐底渣拌砂整地 環團批粉飾太平

2017-08-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區多塊魚塭、農地遭違法傾倒廢棄物及焚化爐底渣，滲出紫色強鹼水，農漁用地遭到嚴重污染，至今已一年半遲未清除，台南社大指控最近靠近安清路一側的農地在整地，發現有焚化爐底渣攪拌混在砂土裡當土回填，質疑焚化爐底渣並未依規定清除再利用，直接攪拌整地，根本是粉飾太平。

台南社大︰疑底渣並未依規定清除再利用

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，臨近安清路的那塊農地，佔地約一．五公頃，經調查發現，土壤中混有疏濬的砂土，而且也有焚化爐底渣混在砂土裡，去年四月時，當時確實是沒看到底渣，初步以為是一般砂土，但今年幾次下雨沖刷後，發現靠近慈聖宮那邊也沖刷出非常多的焚化爐底渣，這已違反焚化爐底渣再利用的規定。

台南社大環境小組召集人黃煥彰質疑說，將焚化爐底渣與砂土混在一起抹平整地，實在不可思議！由於該土地面積很大，不同的採樣點，得出的結果也就會不一樣，環保局應調查清楚，不應和稀泥。

地主︰遭越界堆置砂土

郭姓農地地主表示，當初有業者要承租，他不願意出租，後來竟遭越界堆置砂土，自己也是受害者。現在因市府稅務局以該地未農用而要向他課徵地價稅，而且經環保局檢測也都沒有問題，才把原有堆置的砂土推平進行整地。

環保局︰未明顯有掩埋底渣證據

環保局表示，台南環檢警於去年四月廿日曾對該案執行聯合稽查，並現場開挖作業，發現該地未明顯有掩埋及堆置底渣等廢棄物的證據。另經環保署及該局採樣檢驗，土壤重金屬並未超標。由於該地原為農地，須恢復農用，所以地主進行整地。至於是否有誤用底渣，該局將再進一步查明。

紫色魚塭地 要求提處置計畫書

另外，鄰近的一塊被踢爆滲出紫色池水的魚塭地，環保局表示，去年六月環檢警聯合稽查時，發現該地回填及堆置焚化爐底渣，已要求地主及棄置業者提出清理的處置計畫書，目前已至該局審查，預計本月底完成審查，隨後即可展開清理作業。