〈台北都會〉北市公館機車格9.4起收費 北市第9區

2017-08-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公館商圈鄰近台灣大學，又有水源市場、小吃、知名餐廳及電影院林立，每到夜晚周邊停車位一位難求，為此，北市交通局九月四日起將實施路邊機車格收費，希望民眾改搭大眾運輸工具，收費路段包括羅斯福路四段、汀州路三段及思源街，預計影響機車格數約八百格，這也是繼南陽特區、士林夜市之後，台北市第九個實施路邊機車格收費的鬧區。

週一至六下午3時至8時

交通局表示，為改善機車過度成長，衍生道路壅塞、噪音排氣污染、停車秩序、公共安全等問題，公館地區將納入路邊停車收費區，九月四日起，每週一至週六下午三時至晚間八時，在羅斯福路四段（辛亥路一段至基隆路四段）、汀州路三段（辛亥路一段至基隆路四段）及思源街（汀州路三段至水源快速道路）等三個路段停放機車，每次將酌收二十元，同區域每天限收一次。

同區域每天限收一次20元

目前台北市路邊機車格收費地區包含台北車站、南陽特區、光華商場、士林夜市、信義商圈、西門商圈、內湖科技園區、木柵動物園，未來加入公館地區後，共有九個區域在路邊機車格停放機車要收費，收費格數將從九六○○格增加到一○八○○格。

交通局長張哲揚說，選在下午三時以後收費，是因公館商圈發達，店家生意從下午三時後開始熱絡，當地捷運、公車都相當便利，周邊地下、平面停車場共有五處，合計機車格數將近六千格，收費也是每次二十元，相信停車需求不會不夠。

對於機車格即將收費，公館商圈水煎包業者表示，事前不知情，每天只收二十元應該還好，希望不要影響人潮。蕭姓民眾則表示，晚上要在公館找停車位相當困難，若能因此提升流動率，會願意配合繳費。