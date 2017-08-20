〈南部〉12年前結緣台東 齊柏林巡展來了

2017-08-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東是《看見台灣》導演齊柏林最喜歡飛行拍攝的縣市，「看見‧福爾摩沙」齊柏林空中攝影公益巡迴展昨天在台東縣文化處圖書館開展，廿八幅攝影作品展現台灣的傷與美，另現場也展出齊柏林十二年前為台東拍攝的金樽陸連島等照片，彌足珍貴。

《看見台灣》導演齊柏林飛行空拍台灣廿五年，拍攝近卅萬張照片，縣長黃健庭指出，這個展覽在六月一日敲定，沒想到六月十日就傳出齊柏林意外過世的消息，這次展出好幾幅與台東有關的作品，也有早期受縣府委託空拍的照片。

這些照片是康樂國小老師楊鎮豪在授課過程中意外發現的，他說，因國語課本剛好介紹《看見台灣》，也知道縣府曾出版齊柏林空拍台東照片的月曆，因此策展人齊萱向縣府詢問，才由觀光旅遊處長江慧卿從資料庫中找出這些電子檔。

江慧卿說，民國九十四年縣府曾委託齊柏林拍攝紀錄台東地景、地貌，包括南迴線、蘭嶼、市區及東海岸等，當時因天候不佳多次取消飛行，後來趕在颱風來襲前兩天，順利拍攝，大約有一、兩百張照片。

曾邀請齊柏林到台東演講的知本老爺大酒店總經理劉祖寧表示，即日起除將帶領遊客到圖書館觀展，也會邀請知本地區國中、小學子到文化處看展。議會也將邀全縣高中職三年級學生看展及欣賞《看見台灣》，一起愛護台灣這塊土地。

「看見‧福爾摩沙」齊柏林空中攝影公益巡迴展即日至月廿二日展出。