〈南部〉台東社區冰箱啟用 6噸剩食變續食

2017-08-20

五月試營運至今見成果

〔記者王秀亭／台東報導〕台東幸福食物銀行「社區蔬果冰箱」以即期食品不浪費、剩食變續食為理念而設置，經過三個月的試營運，昨天正式啟用，台東縣社會福利聯盟理事長洪宗楷表示，從五月迄今已讓六噸剩食變續食，未來盼在各里、社區或部落都有個社區蔬果冰箱，讓食物流通不浪費。

台東縣社會福利聯盟、台灣基督教福利會台東食物銀行及衡山基金會聯手，在台東市設置食物銀行，除供應乾糧、生活用品，還設置社區蔬果冰箱，專收由大賣場送來的即期生鮮食品，開放有需要的弱勢家庭、有供餐需求的課輔班、老人樂活站領取。

洪宗楷指出，大賣場生鮮食品每天都有瑕疵或即期蔬果、麵包下架或丟棄，為讓這些仍可食用的食物不浪費，設置社區蔬果冰箱，獲大潤發、家樂福兩大賣場合作，還有受助家庭及善心農友捐贈的當季盛產蔬果。

服務人次超過一萬人次

社區蔬果冰箱從五月起試營運，成功讓六噸剩食變續食，其中六成為麵包類，三成生鮮蔬果，一成為即期肉品或破包米等，服務人次超過一萬人次。

社區蔬果冰箱昨天上午舉行啟用典禮，受助的台東縣智障者家長協會、台東縣榮民服務處、外籍配偶協會等多個單位都到場參與，台東縣社會處副處長高忠雲坦言，社會處也設有實（食）物銀行，但公部門在社會救助過程中，需經過審慎評估調查，部分弱勢邊緣戶無法及時救助時，就需透過民間的食物銀行、社區冰箱協助，唯有公私部門共同努力，才能讓需要照顧的人都受到照顧。

台東幸福食物銀行表示，啟用是擴大服務的開端，未來將前進校園，推廣食物銀行的概念，更盼有意願的鄰里、部落或社區願意提供場地，成為社區冰箱的分據點，每兩個月辦一次環保市集，讓親子動手將冰箱內的烹煮出道道佳餚。