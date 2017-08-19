〈北部〉長照員調薪提案 衛福部長允協助

2017-08-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛生福利部長陳時中昨天到苗栗縣，了解「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱「長照2.0」）及毒品危害防制業務現況，苗栗縣政府也提出有關長照人員支薪、輔具補助、長照機構用地及建築法規等盼中央協助議案；陳時中表示，希望地方盡量提出問題進行修改，毒防中心將強化戒毒及回歸社會，期盼中央與地方建構社會安全網。

陳時中由衛福部官員陪同訪視苗栗縣，在縣府四樓會議室聽取縣府長期照護管理中心、毒品防制及心理衛生中心簡報，並受理地方提案。

已擬訂調薪五千至一萬元

長照中心指出，依據進用照顧人員資格條件，任用資格起薪為三萬三千九百零八元、最高為三萬七千七百八十三元，比起醫護市場行情低，為留住專業人才，建請衛生福利部調整支薪標準。衛福部表示，已擬訂調高照顧專員薪資五千至一萬元計畫，待通過後即可實施。

另有關長期照顧服務「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善服務」，地方也建請中央修正補助項目表等；衛福部也回應，將在一○七年增編預算補齊差額，以統一補助額度。

此外，長服法上路，已無新設之護理之家及老人福利機構，統稱為「住宿式長期照護機構」，但目前用地及使用建築類組尚無適用法規，衛福部表示，已請內政部營建署積極協助，納入相關都市計畫營建法規。

陳時中指出，長照2.0追求健康老化、在地老化，以提供符合人民需求的服務，因此，基本架構要求嚴格，在服務方面可因地制宜，地方若有任何問題，歡迎提出來商討修改，明年衛福部將接掌毒防中心，是一項重要任務，將強化戒毒及幫助回歸社會工作，希望中央與地方建構健全的社會安全網。