〈北部〉地景藝術節八德展區 回收鋁罐拼出「戲畫青蛙」

2017-08-19

〔記者周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕「桃園地景藝術節：藝遊八德」邀請國內外八位藝術家，創作超過兩公尺高的「戲畫青蛙」、用紅土裝飾霄裡國小圍牆的「霄裡風」等六件地景藝術作品，昨起展開為期十七天的藝術展演。

市長鄭文燦昨天到八德區霄裡國小生態陂塘旁觀賞「戲畫青蛙」，同時宣布藝術展演開跑，他說，桃園地景藝術節的核心價值是「居民參與」，只要居民一同參與創作，就會更了解自己生活的環境、歷史與文化，也會發現「藝術其實不遙遠」，而是對生活或生命的省思。

「桃園地景藝術節：藝遊八德」邀請藝術家藤井芳則、潘羽祐、陳杏芬、林彥良、王昱翔、歐鴻金火、黃蘭雅、鈴木貴彥，創作六件地景藝術作品，分別是在霄裡國小生態陂塘旁的「戲畫青蛙」、霄裡國小「霄裡風」、茄冬霄裡陽光鐵馬道「水丁香之夏」、玉元宮「池畔的童年」、鍾家陂塘「水花漂」、霄裡石母娘娘廟管理委員會「自然與文化」等。

日本藝術家帶領竹霄社區合力拼出

其中「戲畫青蛙」是由日本籍藝術家藤井芳則，帶領竹霄社區發展協會成員、德育與虹橋幼兒園小朋友，利用回收鋁罐剪出超過五千個鋁片，拼出高兩公尺的青蛙，藤井芳則說，希望陽光照射鋁片時，會呈現不同角度的光影折射效果，展現青蛙重回陂塘的生命力。

台灣戲曲學院特技團 今晚演出

桃園地景藝術節即日起至九月三日，在觀音、八德區熱鬧展開，今年四大主題為「品藝術」、「玩地景」、「看表演」、「旅行趣」，其中「看表演」由台灣戲曲學院台灣特技團「神采飛揚慶豐年」打頭陣，十九日晚間七點於觀音區崙坪國小操場演出，免費、自由入場。