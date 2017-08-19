〈中部〉台汽大甲幫團圓 笑憶30年公路客運往事

2017-08-19

展示剪票夾、零錢鐵盒文物

〔記者張軒哲／台中報導〕台汽客運大甲站今年遭拆除闢建停車場，但卅年前大甲站的員工仍密切聯繫，當年售票員、站務員、司機、車掌等人在車站拆除後，舉行台汽大甲幫聚會，用歡笑回憶往事，也展出當年剪票夾、零錢鐵盒、別針等相關文物，見證台灣公路客運發展史。

見證台灣公路客運發展史

卅年前台汽大甲站是海線公路交通運輸樞紐，大甲站每日有許多班次開往台中、台北。台灣交通運輸隨著時代變遷，台汽大甲站於民國九十年六月熄燈，閒置多年後，今年站體遭拆除，被夷平為停車場。當年窗口售票員游淑玲說，怪手拆除當天，還前往現場觀看記錄，內心很不捨，看見大甲站總想起當年青春歲月與班車進出送往迎來的情景。

由於大甲站員工多數是海線人，近年因通訊軟體盛行，大家平常就在LINE的群組聊天，遠嫁金門的徐寶伶還飛回台中聚會，眾人計畫要組團去金門觀光。

車掌小姐何宜蓁 曾遭扒手恐嚇

住在沙鹿的何宜蓁說，當年擔任車掌，固定往返台中至新竹的班車，有次發現扒手上車，機警提醒乘客留意錢財，卻遭扒手恐嚇多管閒事。稽查員邱旦說，當年負責在車上查票，每天從大甲搭車到埔里或北斗，實在很辛苦。

負責籌畫聚會的王善瑛說，大甲高中畢業就到台汽當車掌，三年後考上國光號車掌小姐，雖然只在大甲站待了三年，但人生第一份工作的同事至今還在聯繫，格外珍惜緣分。